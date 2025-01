Ribaltone in Serie A, altro esonero: cambio in panchina post partita

In arrivo la notizia che può cambiare il resto della stagione del club che si ritrova alla prese con un esonero deciso per il cambio in panchina dell’allenatore.

Arrivano aggiornamenti di calciomercato che riguardano quelle che sono le scelte della società di Serie A che sembra avere le idee chiare già in vista delle prossime settimane perché è tutto pronto per una possibile rivoluzione che può dare la svolta al progetto.

Svola in arrivo per il club e i tifosi che ora si aspettano un possibile cambio che possa dare la scossa alla squadra che può portare all’esonero dell’allenatore di Serie A e un cambio in panchina doveroso perché ci sono delle novità già decise.

Svolta possibile già nelle prossime ore perché una società ha deciso di cambiare subito per provare ad evitare problemi in vista delle prossime settimane. Adesso ci sono delle importanti notizie che riguardano proprio quello che può essere l’esonero di uno degli allenatori di Serie A che rischiano di più al momento.

Esonero in Serie A: la decisione del club

Un altro possibile esonero può arrivare nelle prossime ore in Serie A. C’è una società che sembra decisa a voler dare la svolta al progetto cambiandolo per il meglio e per questo motivo che si valutano tutte le opzioni.

Novità in arrivo per questo turno di Serie A visto che ci sono diverse società che lottano per obiettivi importanti. Ci si gioca tanto negli scontri diretti e quelli che arrivano in questa che è l’ultima giornata del girone d’andata sono davvero da osservare da vicino e possono costar caro.

Una partita fondamentale per la lotta alla salvezza in questo turno sarà sicuramente Torino-Parma con Vanoli e Pecchia che si giocano anche il futuro. Entrambi gli allenatori godono di grande stima da parte della loro società per aver portato avanti la squadra in una situazione delicata. Ma sono stati troppi i momenti negativi che ora rischiano di compromettere tutto.

Perché la zona retrocessione è sempre più vicina e un altro passo falso potrebbe anche costare la panchina a Vanoli o Pecchia che possono essere esonerati dopo Torino-Parma in caso di un’altra sconfitta. Il numero inizia a diventare grosso e per questo motivo che si valutano anche altre piste. Diversi gli allenatori senza squadra in questo momento che aspettano la loro occasione.