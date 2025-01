Esonero in Serie A, il sostituto pronto è Sarri

Maurizio Sarri è ora svincolato e ci sono diverse occasioni che si possono creare per lui che è pronto a rimettersi subito a lavoro in panchina dopo un anno fermo.

Perché è passato ormai un anno da quello che è stato l’addio dalla Lazio del tecnico Maurizio Sarri che si è separato dal club biancoceleste dopo quello che è accaduto che ha portato alle dimissioni dell’allenatore che ora guarda al futuro in maniera differente. Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro con la possibilità di affidare proprio a lui un altro progetto.

Perché in Italia vanta di una grande fama e interesse il tecnico che ora osserva da lontano quello che può accadere nei prossimi mesi con una nuova società che potrebbe decidere di puntare proprio su Sarri come nuovo allenatore in Serie A. Ci sono dei nuovi aggiornamenti che arrivano e riguardano la scelta che potrebbe decidere di fare lo stesso allenatore in merito ad approdare a stagione in corso o dall’inizio.

Calciomercato: Sarri la scelta dopo l’esonero

Ci sono dei nuovi dettagli riguardo la possibilità di rivedere Maurizio Sarri di nuovo in panchina in Italia perché l’allenatore è pronto a rimettersi in gioco, ma occhio alle tempistiche che possono essere decisive in questa scelta.

Forte interesse anche dall’estero per alcune società che possono pensare di puntare su Sarri come West Ham e Villarreal. Per questo motivo che ora l’allenatore è pronto ad aspettare la sua occasione e si guarderà attorno attentamente, visto che anche in Italia ci sono squadre che puntano su di lui.

Secondo le ultime notizie che ci sono giunte nelle ultime settimane c’è stato un forte interesse su Sarri da parte del Milan che ha poi virato su Conceicao, ma occhio all’allenatore portoghese che sarà messo alla prova fino alla fine e rischia anche il posto. Proprio Sarri può arrivare in estate tra i primi nomi in lista, lui che vorrebbe provare a prendere un club da progetto iniziale e non a stagione in corso. Tante altre le squadre italiane che lo monitorano.