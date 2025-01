Esonero deciso: richiamano Allegri, destinazione a sorpresa

Ci sono delle novità relative al possibile cambio in panchina e all’arrivo del nuovo allenatore. Ecco le ultimissime riguardo la possibile destinazione di Massimiliano Allegri, che può rientrare in corsa in questa stagione.

L’ex Juventus, attualmente libero dopo la fine dell’esperienza in bianconero, ha dato disponibilità ai suoi agenti di poter subentrare a stagione in corsa.

Prima dell’arrivo di Conceicao c’erano stati dei sondaggi con il Milan, così come la Roma che aveva pensato al tecnico toscano prima di Ranieri.

Alla fine, però, in entrambe i casi, la trattativa non è mai decollata. Stessa sorte anche con il Benfica, un altro club straniero che aveva messo Allegri nel mirino. Per l’allenatore si fa largo un’altra ipotesi, ecco tutti i dettagli.

C’è un’altra squadra per Massimiliano Allegri che è pronto a tornare in pista in questa stagione. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, l’allenatore è finto nel mirino di un altro club inglese.

Dopo il West Ham, infatti, un’altra società sta valutando la possibilità di richiamare in panchina Allegri. L’allenatore, che non ha mai allenato in Premier League, non ha escluso l’ipotesi di poter guidare un primo club straniero.

Il suo entourage sta sondando il terreno per capire i margini di manovra anche se la situazione è molto difficile e complicata.

Ritorno di Allegri in panchina? Ecco nuovi aggiornamenti

La classifica parla chiaro: la squadra si trova in lotta per non retrocedere e molto presto potrebbe arrivare l’addio dell’allenatore che, nelle ultime cinque, ha ottenuto zero vittorie ed appena tre punti.

La vittoria manca da un mese per la squadra inglese che sta ragiondando riguardo la possibilità di mandare via l’allenatore.

L’avvento della famiglia Friedkin nell’Everton può portare a degli stravolgimenti in panchina con l’arrivo di un nuovo allenatore che può essere proprio Allegri.

Il tecnico, che ha già avuto dei contatti con la proprietà americana, che avevano offerto all’allenatore toscano la panchina della Roma, questa volta possono sondare la disponibilità dell’ex Juventus che può andare in Premier League per guidare la squadra di Liverpool.

Esonero all’Everton? Ecco la scelta sul sostituto

Sean Dyche è a rischio esonero dall’Everton. La società sta meditando riguardo il possibile addio del tecnico che può essere mandato via da un momento all’altro.

I Friedkin, che da qualche sono entrati in pianta stabile nella società inglese, possono affidarsi ad una vecchia conoscenza della Serie A per risollevare le sorti del club. Infatti, c’è la possibilità che il nuovo allenatore dell’Everton possa essere italiano.

Allegri e De Rossi sono due opzioni per l’Everton che nelle prossime ore deciderà riguardo il futuro di Sean Dyche.