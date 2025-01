Altro esonero in Serie A, chiamano l’ex allenatore

Clamoroso colpo di scena in Serie A con l’allenatore che può essere esonerato da un momento all’altro e la scelta della società può ricadere sull’ex.

Sono già diversi gli allenatori che sono cambiati in Italia e ora un altro ribaltone sembra imminente perché la società non può permettere più questa striscia negativa di risultati che può portare solo ad un risultato negativo e inaspettato. Ora c’è una svolta da dover dare e per questo motivo che può esserci un esonero dell’allenatore per il cambio in panchina.

L’obiettivo è scuotere la squadra e i ragazzi in campo visto che al momento non arrivano per niente segnali positivi. Per questo motivo che la società potrebbe arrivare nuovamente a dover fare una scelta dura ma doverosa che può portare anche all’esonero dell’allenatore.

Adesso ci sono delle novità che arrivano e riguardano quella che può essere la scelta con un altro allenatore che conosce già l’ambiente e spera di poter riuscire in una grande impresa che in questo momento sembra del tutto complicata vista la situazione attuale di classifica che è peggiorata soltanto nelle ultime settimane.

Esonero in Serie A: la decisione sull’ex tecnico

In maniera del tutto inaspettata per il club la squadra è scivolata davvero in basso in classifica e per questo motivo che ora si pensa anche ad un possibile cambio allenatore di nuovo per cercare di dare stimoli ulteriori a tutta la rosa.

Dopo due grandi stagioni in Serie A in questo momento il Monza è ultimo in classifica a 10 punti in 19 giornate e con un girone di ritorno dove dovrà fare solo un miracolo per salvarsi con la quota salvezza che si trova 8 punti avanti. Prima con Nesta e ora con Bocchetti che le cose non girano e sono arrivate due sconfitte su due per il nuovo allenatore che adesso già rischia.

Perché proprio nelle prossime ore che la società potrebbe valutare addirittura l’esonero di Bocchetti e richiamare di nuovo Nesta in panchina per cercare di dare tutto le forze possibili per raggiungere quella che sarebbe una salvezza miracolosa al momento. Le prossime ore saranno decisive con la società che prenderà una decisione sul suo giovane allenatore.