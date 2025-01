Milan, Fonseca dimenticato: Conceicao ha già cambiato una cosa

Il Milan cambia con l’esonero di Fonseca e la scelta di Conceicao ed è subito vittoria alla prima partita giocata in Supercoppa Italiana contro la Juventus.

Il club rossonero si è aggiudicato la finale della competizione che giocherà contro i rivali cugini dell’Inter per chi alzerà il trofeo, ma non sarà per niente facile per il Milan di Conceicao che ha vinto in rimonta con la Juve ma ha deluso per più di metà della partita sotto l’aspetto tecnico-tattico.

Servirà ben altro per battere i migliori giocatori d’Italia in questo momento e per questo che il Milan si sta preparando nonostante diverse difficoltà. Perché adesso Conceicao deve cercare di dare qualcosa in più sotto diversi punti di vista per giocarsela in finale il 6 gennaio contro l’Inter.

Ma nonostante dal punto di vista del gioco ha in parte deluso il Milan, il risultato contro la Juventus è allo stesso tempo arrivato in un modo o in un altro e sia i tifosi rossoneri che la società si sono resi conto di una cosa che sembra già essere cambiata rispetto a quando c’era Fonseca.

Milan, cambiano le cose tra Conceicao e Fonseca

Il Milan vuole provare a mettersi alle spalle i primi mesi di stagione troppo altalenanti e per questo motivo che ora vuole provare a dare una svolta al progetto con Conceicao dimenticando Fonseca e pare che almeno i giocatori possano aver già dato un segnale di questo tipo.

Ci sono delle novità molto importanti che riguardano ciò che si è visto nell’ultima partita giocata dai rossoneri in Arabia Saudita, quando durante la semifinale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan è arrivata una vittoria in rimonta della squadra di Conceicao anche se in maniera fortunosa.

Adesso ci sono dei riscontri che riguardano ciò che si è visto in campo e fuori durante e dopo la partita. Perché Conceicao ha scelto una linea più dura e cattiva nei confronti dei suoi giocatori, ma mantenendo una forte unione.

Per questo motivo dopo la partita ha raccontato cosa è accaduto negli spogliatoi tra primo e secondo tempo e a fine gara ha abbracciato Theo Hernandez radunando tutta la squadra in un cerchio facendo notare quanto tutto il gruppo del Milan sia unito.