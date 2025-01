Fiorentina-Napoli: un altro infortunio serio, annuncio in conferenza

Partita sfortunata, quella tra Fiorentina e Napoli, visto che due giocatori hanno riportato un infortunio. Dopo Olivera, infatti, arriva l’annuncio riguardo lo stop di un altro calciatore, ecco tutti i dettagli svelati dall’allenatore.

La vittoria per 3 a 0 del Napoli contro la Fiorentina ha una doppia beffa per gli allenatori. Da un lato, infatti, Antonio Conte perde un titolarissimo come Olivera, che è uscito dolorante dopo un colpo subito da Colpani.

Il difensore, infatti, secondo le prime indiscrezioni, ha riportato un problema al polpaccio che andrà rivalutato nei prossimi giorni. La speranza dello staff medico è quello di avere a disposizione il giocatore per la prossima partita in casa degli azzurri, che domenica prossima affronteranno l’Hellas Verona.

Intanto, ecco le ultimissime notizie riguardo un altro infortunio serio. C’è l’annuncio da parte dell’allenatore.

I prossimi giorni saranno decisivi per capire meglio le condizioni fisiche del difensore del Napoli Olivera.

Intanto, anche la Fiorentina perde per infortunio un giocatore. A fornire tutti i dettagli è l’allenatore Raffaele Palladino, che dopo la sconfitta contro gli azzurri ha rivelato i dettagli riguardo questo stop.

Fiorentina-Napoli: doppio infortunio, non solo Olivera. Ecco i dettagli sullo stop del giocatore

C’è attesa non solo in casa Napoli, per le condizioni fisiche di Olivera, ma anche per la Fiorentina che oltre alla sconfitta deve fare i conti con questa ennesima assenza.

L’inizio di stagione dell’attaccante è da dimenticare, con gli infortuni che stanno comromettendo la sua esperienza con la maglia viola.

Una vera sfortuna per Palladino, che non può puntare sulle potenzialità del giocatore che se in forma è capace di fare la differenza e trascinare la squadra.

Purtroppo, per Gudmundsson c’è un altro infortunio. Svelati i motivi per il quale l’islandese non ha giocato contro il Napoli. A fare il punto della situazione, sulle condizioni fisiche dell’attaccante è l’allenatore della Fiorentina Palladino.

Come sta Gudmundsson, arriva l’annuncio di Palladino

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ai microfoni di DAZN e in conferenza stampa ha fatto il punto della situazione riguardo le condizioni fisiche di Gudmundsson che non ha giocato per un infortunio.

“Gudmundsson non ha giocato per un problema alla caviglia. Sarebbe dovuto entrare ma ha avvertito ancora un fastidio, valuteremo nelle prossime ore il da farsi. Lui stava per entrare però c’è stato questo stop, è una storia vecchia. Vediamo adesso cosa succederà”.