Calciomercato: annuncio di Salah, svelata la prossima destinazione

Addio da Liverpool per Momo Salah, che ha il contratto in scadenza a giugno 2025. Ecco le ultimissime riguardo al prossima squadra del talento egiziano.

La proposta di rinnovo non è ancora arrivata e difficilmente sarà recapitata all’ex Roma. Ecco l’annuncio ufficiale da parte di Momo Salah che ha rotto il silenzio e detto la sua riguardo il futuro a Liverpool.

I prossimi mesi, dunque, saranno gli ultimi con la maglia dei Reds, che sono pronti a chiudere un capitolo e a salutare il giocatore che in questi anni ha fatto la storia del Liverpool.

Rischia di chiudersi l’esperienza a Liverpool di Momo Salah. L’attaccante, che in questa prima parte di stagione è stato protagonista assoluto con 17 reti, 13 assist, in 18 gare di Premier League, sogna di portare a casa l’ultimo trofeo con i Reds.

E’ tutto ancora in corsa in campionato ed anche in Champions League, con il Liverpool che fino a questo momento è una delle migliori squadre d’Europa.

Servirà ancora pazienza con i prossimi mesi che saranno decisivi e chiariranno meglio le ambizioni della squadra di Slot.

Intanto, nel corso di un’intervista Salah ha rotto il silenzio e fatto il punto riguardo la sua esperienza a Liverpool.

Salah lascia il Liverpool?

All’ottava stagione ad Anfield, Salah è quarto nella classifica adei marcatori di tutti i tempi della storia del Liverpool. Comunque vada, l’egiziano resterà nella storia della squadra inglese.

Ecco le dichiarazioni di Salah riguardo la fine della sua esperienza a Liverpool.

“Negli ultimi anni ho sempre puntato alla Champions League, che è stato per me l’obiettivo principale. Quest’anno, invece, la priorità è vincere la Premier League. Nel 2020 abbiamo festeggiato il titolo in modo particolare, a causa del covid. Ci tengo a vincere di nuovo il campionato anche perché è il mio ultimo anno qui a Liverpool, sarebbe qualcosa di speciale per la città. Abbiamo aspettato 30 anni per vincere la Premier e non abbiamo festeggiato nel modo giusto a causa del Covid, sarebbe bello replicare lo stesso quest’anno”.

Parole, quelle di Salah, che confermano l’addio dell’attaccante egiziano che è pronto a salutare Liverpool la prossima stagione, alla naturale scadenza di contratto.

Quale squadra di Serie A può prendere Salah a parametro zero?

Mohamed Salah nel corso di un’intervista a Sky Sport Uk conferma la possibilità di lasciare Liverpool al termine di questa stagione.

Al giocatore non è ancora arrivata alcuna proposta di rinnovo.

“Al momento questi sono gli ultimi 6 mesi a Liverpool, non ci sono novità riguardo la trattativa per il rinnovo di contratto. Non resta che attendere cosa dirà il futuro”.

Rivedere Salah in Serie A è possibile?

L’Inter è una possibilità, considerando gli ottimi colpi di Marotta che in estate ha sempre pescato dal mercato dei parametri zero. Ovviamente, i costi sono improbabili e per Inzaghi sarebbe difficile trovare una collocazione tattica. Milan e Juventus possono rappresentare delle possibilità per Salah che, comunque, per il momento è concentrato solo su Liverpool.