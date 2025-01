Ribaltone in Italia, licenziati allenatore e DS: hanno scelto Pirlo

Una scelta davvero dura e difficile quella che ha preso la società portata a cambiare tutto dopo un momento complicato che sta affrontando la squadra.

Era nell’aria il cambiamento e ora sembra essere definitivamente arrivato dopo che per molte settimane si è provato ad andare avanti nel modo migliore possibile, ma con la società che non era mai contenta di quello che vedeva nei risultati spesso altalenanti nonostante i tanti investimenti fatti. A pagare quindi non solo l’allenatore ma anche il direttore sportivo licenziato.

Una scelta doverosa che il club ha deciso di prendere ad inizio del nuovo anno e che spera possa portare ad una svolta immediata per cercare di raggiungere subito dei traguardi completamente diversi. Gli obiettivi erano ben altri ad inizio stagione e per questo motivo che ora si sta pensando all’esonero dell’allenatore e anche del direttore sportivo. C’è voglia di dare una ventata di aria nuova e tra i profili scelti c’è Andrea Pirlo.

Esonero immediato di allenatore e DS: hanno chiamato Pirlo

Non una scelta facile da dover prendere perché si parla di una vera e propria rivoluzione da parte della società che ha deciso di cambiare non solo l’allenatore ma anche il direttore sportivo. I recenti risultati hanno deluso e portato anche ad una violenta contestazione che è stata condannata dal club, ma che ora è costretto ad intervenire con decisioni molto forti per evitare di continuare con questo andamento.

Stiamo parlando di quello che sarà il futuro del ds Morgan De Sanctis e dell’allenatore Alessio Dionisi ad un passo dall’esonero dal Palermo. I risultati negativi della squadra fanno storcere il naso alla società del City Group che ha ben altri piani per il club rosanero e vuole tornare in Serie A il prima possibile.

Lo scarso feeling con l’ambiente e i risultati portano quindi ad una scelta doverosa e immediata della società che sembra pronta a licenziare De Sanctis e Dionisi dal ruolo di direttore sportivi e allenatore del Palermo e sono già pronti anche i nomi per i sostituti.

De Sanctis può essere sollevato dall’incarico di ds del Palermo e al suo posto ci sarebbe pronto Francesco Marroccu, ex direttore sportivo del Brescia, reduce da un’esperienza poco fortunata a Verona. Per la panchina, invece, al posto di un esonero di Dionisi il primo nome della lista è quello di Andrea Pirlo e tra i nomi valutati c’è anche Alberto Aquilani.