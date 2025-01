Dani Olmo in Serie A: adesso è possibile, Barcellona spalle al muro

Importanti novità di mercato sul futuro di Dani Olmo. I problemi economici del Barcellona spingono lo spagnolo lontano dalla Catalogna, adesso una big può portarlo in Serie A.

Desiderio di tante società, adesso l’affare può decollare proprio grazie ai problemi del Barcellona che rischia di dover rinunciare all’ex Lipsia, arrivato l’estate scors per 55 milioni di euro.

La società blaugrana, che non naviga in buone acque, sotto il punto di vista finanziario, rischia di dover rinunciare al giocatore che insieme ai suoi agenti dovrà decidere cosa fare.

Intanto, arrivano indiscrezioni relative al possibile arrivo in Serie A di Dani Olmo, che è finito nel mirino di una big che potrebbe tentare l’affondo decisivo già a gennaio.

E’ l’esperto di mercato Fabrizio Romano, attraverso i suoi canali social, a fare il punto della situazione riguardo il futuro di Dani Olmo.

Il trequartista, infatti, rischia di dover chiudere in anticipo la sua avventura in Spagna a causa dei problemi economici del Barcellona che per questioni di bilancio non può inserire in lista il calciatore, costato 55 milioni di euro.

Barcellona Dani Olmo: cosa succede adesso

La querelle tiene ancora banco e sta facendo discutere tutta la Spagna. La vicenda è alquanto complessa e rischia di compromettere il futuro del Barcellona.

La Liga, infatti, non ha concesso alcuna proroga al Barcellona per l’iscrizione in lista del trequartista spagnolo Dani Olmo. L’aria, dunque, si fa sempre più tesa con la società che rischia di dover rinunciare al calciatore.

Quale squadra di Serie A spera di poter prendere dal Barcellona Dani Olmo?

Secondo le ultime notizie di mercato, pare che il Milan stia ragionando riguardo il possibile arrivo in Serie A di Dani Olmo. I rossoneri possono tentare il colpaccio e fare un regalo ai tifosi con l’innesto del giocatore, che in Italia può fare la differenza.

La concorrenza, comunque, è abbastanza folta visto che su Dani Olmo ci sono anche Manchester United, Manchester City, Arsenal, Bayern Monaco ed anche il Lipsia, che spera in un clamoroso ritorno.

Ecco la scelta del ragazzo. Dani Olmo ha già fatto sapere a tutti cosa farà in questo mercato di gennaio 2025-

Calciomercato: Dani Olmo vuole restare al Barcellona

Joan Laporta sta facendo di tutto per evitare l’addio di Dani Olmo. Il presidente del Barcellona deve trovare una soluzione per iscrivere nella lista dei giocatori della Liga lo spagnolo, che in caso contrario rischia di dover lasciare i blaugrana.

La situazione, ad oggi, non è ancora cambiata. Ci sono i problemi economici del club blaugrana a rendere tutto molto difficile. Intanto, per il momento Dani Olmo non intende trattare con nessun club: la priorità del calciatore è quella di proseguire la sua avventura a Barcellona e attendere la fine di questa vicenda prima di prendere una decisione sul suo futuro.