Comprano Retegui per 55 MLN, un club l’ha convinto

Il futuro di Mateo Retegui può essere lontano dall’Atalanta e dall’Italia, perché sul bomber italo-argentino ora si fa vivo l’interesse da parte della Premier League.

Ci sono delle novità di mercato molto importanti che riguardano quello che è il bomber dell’Atalanta che si sta giocando anche la classifica capocannonieri in Serie A e che si è preso ormai una maglia da titolare in Nazionale. Perché il calciatore non sembra essere uno dei giocatori su cui Gasperini fa maggiormente affidamento e tutto può cambiare da un momento all’altro.

E’ in discussione il futuro di Retegui che può lasciare l’Atalanta per la giusta offerta. In questo momento il giocatore si sta giocando la sua prima grande stagione a livelli molto importanti e può esserci da un momento all’altro una svolta nei suoi confronti. Perché adesso arrivano delle nuove notizie in merito alle offerta dalla Premier League.

Calciomercato Atalanta: Retegui può andare via

Occhio a quella che può essere la svolta di calciomercato che può portare alla cessione di Mateo Retegui dall’Atalanta perché adesso c’è un nuovo club che punta sul giocatore e che fa sul serio visto che ci sono delle possibili novità in arrivo.

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano quella che può essere la mossa per il futuro di Retegui che può essere uno dei giocatori che l’Atalanta può andare a sacrificare in vista della prossima stagione. Scamacca sta tornando dall’infortunio e circolano già diversi nomi per quello che può essere un altro arrivo in attacco.

Questi mesi saranno un momento cruciale per il futuro del calciatore perché piace tanto in Premier League e sono due i club che fanno sul serio per Mateo Retegui. Secondo quanto riportato da La Repubblica, infatti, sono Arsenal e Aston Villa che puntano all’acquisto dell’attaccante.

L’Atalanta può vendere Retegui per 55 milioni di euro a salire e ora la punta della Nazionale può anche lasciare il campionato italiano se i forti interessi dovessero diventare reali in vista della prossima estate di mercato.