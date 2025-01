Calciomercato: il primo colpo del 2025 è del Monza, grande ritorno

Prima ufficialità in Serie A: arriva il comunicato del Monza riguardo il nuovo acquisto. Ecco tutti i dettagli su questo affare di calciomercato, che inaugura la sessione invernale di gennaio 2025.

C’è la svolta in casa Monza con Galliani subito in azione per tentare di salvare la squadra. La società brianzola, infatti, sarà una delle protagoniste del mercato di gennaio.

Il primo squillo è già stato ufficializzato, con l’annuncio da parte del club che ha confermato l’arrivo del calciatore che si è già unito alla squadra.

Una notizia che era già nell’aria e che è stata confermata dal Monza che attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato l’acquisto in prestito del giocatore ex Lazio, che si è già unito al gruppo di Salvatore Bocchetti.

La missione salvezza è appena partita per l’allenatore, che ha avuto un esordio sfortunato con la sconfitta contro il Parma che ha chiuso un 2024 disastroso per la squadra biancorossa che spera di ottenere maggiori fortune in questo nuovo anno.

In soccorso di Adriano Galliani c’è il mercato di gennaio, con l’esperto dirigente che ha già messo a segno un acquisto. Un colpo importante che può essere utile all’allenatore, che può sfruttare le abilità del calciatore che se in condizioni può essere davvero utile alla causa.

Primo acquisto del Monza: arriva l’annuncio da parte del club

E’ tutto fatto per la prima ufficialità di questo calciomercato di Serie A, che inizia veramente con il botto.

Dopo Solet all’Udinese, è Adriano Galliani che mette a segno il primo acquisto che si chiude grande a Claudio Lotito e la Lazio.

E’ il Monza a mettere a segno il colpo con l’arrivo del centrocampista, che ha deciso di unirsi nuovamente alla squadra biancorossa che è attualmente in lotta per non retrocedere in Serie B.

Ecco tutti i dettagli riguardo l’accordo con il club di Claudio Lotito, che ha ceduto al Monza Akpa Akpro.

Il comunicato del Monza sul nuovo acquisto

Ritorno in Brianza per il centrocampista ex Salernitana, che resterà nella squadra biancorossa fino al prossimo 30 giugno 2025.

La società ha reso noto i dettagli dell’affare, che ha portato Akpa Akpro al Monza.

“Bentornato Jean-Daniel. La società rende noto di aver acquisito le prestazioni di Akpa Akpro dalla Lazio, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025. Nella sua prima esperienza a Monza, il giocatore ha totalizzato 19 presenze, contribuendo alla salvezza della squadra”.