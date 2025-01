Calciomercato: c’è la firma di Samuele Ricci, adesso è ufficiale

Fumata bianca per Samuele Ricci. Il giocatore ha firmato il nuovo contratto: sorpresa per i tifosi del Torino. Ecco tutti i dettagli su questo accordo.

Al centro delle voci di calciomercato, il centrocampista del Torino ha deciso di firmare.

In questi anni è diventato un punto fermo della rosa dei granata. Il suo valore è cresciuto tantissimo con diverse società che si sono messe in fila per acquistarlo.

La valutazione di 20-25 milioni di euro, non ha spaventato nessuno. Ecco la decisione ufficiale da parte del giocatore che quest’oggi ha annunciato ufficialmente le sue intenzioni per il futuro.

Importanti novità su Samuele Ricci, in passato accostato a club come Napoli e Milan.

Il centrocampista, punto di riferimo della rosa di Vanoli, ha preso una decisione riguardo il suo futuro a Torino. La notizia arriva in questi primi giorni di gennaio, con l’apertura del calciomercato invernale 2025.

Questa notizia arriva in un momento particolare della gestione di Cairo, contestato fortemente dal popolo granata che ha chiesto a gran voce la cessione del club.

Firma ufficiale di Samuele Ricci: c’è il comunicato del Torino

Nel momento più particolare della stagione, ecco la notizia che cambia l’umore dei tifosi che di sicuro sono felici da questa presa di posizione della società nei confronti del proprio beniamino.

Da capire, adesso, se il rinnovo di contratto di Ricci con il Torino sarà il preludio alla cessione nella prossima estate. Questo solo il tempo potrà dirlo, nel frattempo i tifosi hanno appreso dal club granata della firma del prolungamento fino al 2028 del centrocampista che quest’oggi ha siglato l’accordo con le foto di rito che hanno immortalato questo momento.

Ricci, dunque, proseguirà la sua avventura a Torino e terminerà la stagione in granata. Per il futuro resta l’incognita, con il Milan ed il Napoli che continuano a monitorarlo con grande attenzione. Da capire le intenzioni della società che avrà tempo per valutare l’eventuale partenza del giocatore a cui è stato ritoccato anche l’ingaggio.

Comunicato ufficiale Torino sul rinnovo di Ricci

Samuele Ricci ha firmato il rinnovo con il Torino fino a giugno 2028.

“La società è lieta di comunicare la firma sul nuovo contratto di Samuele Ricci, che si è legato al Torino fino al 30 giugno 2028.

“Nato a Pontedera, nel 2001, il giocatore cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli, è arrivato a Torino nel gennaio 2022 ed in poco tempo è diventato un punto di forza della squadra granata. Fino a questo momento ha raccolto un totale di 87 presenze con 4 reti, conquistando anche un posto nella Nazionale italiana dove può vantare 6 presenze”.