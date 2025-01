Calciomercato, addio a gennaio: Dybala pronto a firmare

Paulo Dybala via dalla Roma? L’attaccante argentino ha nel suo contratto due speciali clausole che nelle prossime settimane risulteranno decisive per il futuro della Joya. Nel momento dell’acquisto a parametro zero di Paulo Dybala dopo la scadenza del contratto con la Juventus, nell’accordo tra la Roma e gli agenti dell’argentino sono state inserite due clausole.

La prima prevede la possibilità per Dybala di liberarsi dietro il pagamento di una clausola rescissoria in questa stagione, entro il 15 gennaio. La seconda prevende il rinnovo automatico del contratto dell’argentino ad 8 milioni di euro a stagione basato sul numero di presenze per spezzoni di gara superiori a 45 minuti. Ebbene, la Joya sta per raggiungere tale numero. Per questo motivo i prossimi giorni in casa Roma si annunciano caldissimi.

Roma: Dybala tra offerte e rinnovo

Ovviamente, sia nel caso del pagamento della clausola rescissoria, sia in caso di rinnovo automatico con la Roma l’ultima parola spetterà a Paulo Dybala che potrà decidere se accettare o meno di andar via. L’intenzione dell’attaccante, ad oggi, sembrerebbe quella di rimanere nella Capitale ma la società, preoccupata dal suo pesante ingaggio, non disdegnerebbe un addio anticipato. Meno d’accordo Claudio Ranieri che nelle ultime uscite ha dimostrato di non voler, e poter, far a meno di Dybala.

Roma: 12 milioni per Dybala

Ma quanto vale la clausola rescissoria di Paulo Dybala. L’attaccante argentino, classe 1993, ha una clausola di 12 milioni di euro. Una cifra “elevata” considerati i 31 anni di età ma non inarrivabile. Dopo l’affare in Arabia sfumato in estate, su Dybala oggi resta l’interesse del Galatasaray. Il club turco, dopo l’infortunio di Icardi, cerca un attaccante ma non sembra disponibile a pagare la clausola.

I giallorossi di Istanbul chiedono uno sconto e sarebbero pronti ad offrire alla Roma solo 4 milioni di euro per avere l’argentino nel corso del calciomercato di gennaio. In estate la Roma aveva accettato l’offerta dall’Arabia di 8 milioni di euro, per questo motivo, se il Galatasaray facesse un ulteriore sforzo non è detto che la società non decida di dare l’ok al club per trattare con gli agenti dell’ex Juventus. Intanto, mercato a parte, Dybala continua a fare bene in campo e, considerate le presenze già accumulate, il calciatore resta pronto a prolungare con la Roma fino alla stagione 2026 con aumento dell’ingaggio.