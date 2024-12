Infortunio prima della Supercoppa: svelati i tempi di recupero

Arriva la brutta notizia per la squadra italiana. L’annuncio poco prima della partenza per l’Arabia Saudita: ecco tutti i dettagli sui tempi di recupero.

Una tegola pesante per l’allenatore dei nerazzurri che dovrà fre a meno del calciatore che si è infortunato di nuovo. Ecco le ultimissime riguardo le sue condizoni, che hanno spinto l’allenatore a non convocarlo per la Final Four di Supercoppa.

Il 2025 inizia subito con il primo titolo in palio in Italia, la Supercoppa. A partecipare a questo mini torneo le quattro squadre, protagoniste lo scorso anno in Coppa Italia ed in Serie A. Inter e Milan, che hanno chiuso rispettivamente al primo e al secondo posto in campionato; Juventus e Atalanta, vincitrice e finalista della Coppa Italia.

Le quattro squadre si affrontaranno a inizio gennaio 2025. Ecco le ultimissime notizie sulle condizioni di alcuni calciatori, che sono rimasti in Italia a seguito dei loro problemi fisici.

Tegola per la squadra nerazzurra, prima della trasferta in Arabia Saudita.

Sentito il parere dei medici, l’allenatore ha deciso di non rischiare il calciatore che non parteciperà a questo torneo. La scelta è stata presa di comune accordo con le parti.

Il giocatore, dunque, che ha riportato la lesione del bicipite femorale destro, resterà in Italia per recuperare dall’infortunio. Non sarà l’unico assente, ecco tutti i dettagli.

Infortunio serio, salta la Supercoppa: i dettagli

Parte la spedizione delle quattro squadre italiane che saranno protagonista a Riyadh per la Supercoppa italiana.

Arrivano degli aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche dei giocatori che non prenderanno parte alla manifestazione. Ecco tutti i dettagli.

L’ultimo assente, in ordine cronologico, è Juan Cuadrado che non sarà in Arabia Saudita con l’Atalanta. L’esterno colombiano, infatti, ha riportato un infortunio serio al bicipite femorale destro.

Le sue condizioni andranno valutate giorno dopo giorno. Secondo le prime stime, Cuadrado sarà indisponibile per 2-3 settimane.

Il calciatore non sarà l’unico assente, infatti anche il Milan ha dovuto rinunciare a 2 giocatori.

Atalanta: infortunio Cuadrado. In Supercoppa mancheranno anche altri giocatori

Cuadrado non è partito con l’Atalanta per l’Arabia Saudita. Il colombiano resterà a Zingonia per recuperare dall’infortunio.

Intanto, anche il Milan ha dovuto rinunciare ad altri 2 giocatori. Si tratta di Samuel Chukwueze e Noah Okafor, che non sono stati convocati dal neo allenatore dei rossoneri Conceicao. Sono regolarmente in gruppo, invece, i due big della squadra Pulisic e Leo.