Fonseca torna subito ad allenare: è la prima scelta dopo l’esonero

Clamoroso colpo di scena che riguarda l’allenatore portoghese Paulo Fonseca appena esonerato dal Milan ma che può tornare subito in gioco con un altro club.

Possibile svolta molto importante per quello che sarà il proseguo della carriera del tecnico che si è appena separato dal club rossonero dopo quanto accaduto in questi ultimi mesi. Sembrava esserci grande entusiasmo all’inizio attorno al progetto di Fonseca con il Milan ma qualcosa è andato storto.

Perché l’allenatore è stato messo da parte della società e ritenuto il principale responsabile per i soli 27 punti conquistati in classifica in Serie A ad oggi e con una situazione in Champions sempre in bilico. Ora però per Fonseca dopo l’esonero col Milan può arrivare una nuova occasione altrove.

Ci sono delle nuove e importanti notizie che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro proprio in merito alla scelta dell’allenatore che sembra essere l’indiziato numero uno per una nuova società che ha voglia di cambiare. Come accaduto al Milan anche altri club a cavallo del nuovo anno valutano diverse nuove scelte e occhio a Fonseca.

Calciomercato: Fonseca torna ad allenare dopo l’esonero

Clamoroso colpo di scena riguardo il possibile ritorno immediato di Fonseca che dopo l’esonero dal Milan può firmare con un altro club per dimostrare di avere ancora tanta voglia di raggiungere importanti traguardi e mettersi alle spalle questa piccola triste parentesi con il club rossonero.

Fonseca ha dichiarato di aver fatto di tutto per il bene del Milan ma non è bastato perché è arrivato l’esonero. Eppure, qualcosa di buono sembra averlo lasciato e fatto notare anche ad altri club in Europa. Proprio per questo adesso ci sarebbe una società che è pronta a puntare su di lui da subito.

C’è la concreta possibilità che Fonseca torni ad allenare subito perché c’è un altro club che valuta l’esonero del proprio allenatore e può pensare di puntare sul tecnico portoghese che in questi anni è riuscito a raggiungere comunque qualche traguardo importante.

Secondo le ultime notizie è sempre più a rischio e in bilico la posizione di Lopetegui che può essere esonerato dal West Ham. Pare che ora proprio tra i principali candidati per diventare il nuovo allenatore del West Ham ci sia anche Fonseca che può essere l’occasione ora che si è liberato dall’accordo che lo legava al ilan.