Altro esonero in Italia, hanno già scelto il nuovo allenatore

Possibile altra nuova svolta in panchina perché c’è una società delusa che è pronta a cambiare allenatore e pare abbia già scelto anche quello che può essere il sostituto.

Ci sono dettagli importanti che possono cambiare le cose da un momento all’altro e ora occhio a quello che può accadere con l’allenatore che sembra avere le ore contante perché il suo addio è sempre più vicino dopo i recenti risultati. La società non ha più intenzione di aspettare ed è pronta ad annunciare l’esonero dell’allenatore e non solo.

Perché a pagare potrebbe essere anche la dirigenza e in particolare il direttore sportivo che ha sbagliato qualcosa di troppo. Il club he punta a risultati ben diversi è pronto a dare un segnale immediato di svolta per provare ad ottenere qualcosa di diversi da subito.

L’obiettivo è quello di cercare di recuperare punti per migliorare la classifica provando a giocarsi qualcosa di importante nel finale di stagione. Adesso ci sono delle nuove notizie riguardo il possibile esonero dell’allenatore e la scelta di puntare su un giovane tecnico come De Rossi o Gilardino.

Esonero in Italia, la scelta tra De Rossi e Gilardino

Si aspetta di vedere se già nelle prossime ore possa arrivare l’esonero dell’allenatore del club italiano per puntare poi su uno dei due nuovi giovani emergenti allenatori del nostro campionato.

Da capire se tra clausole e contratti, De Rossi e Gilardino potranno liberarsi in questi prossimi giorni dai loro rispettivi contratti con Roma e Genoa per provare poi a cercare una nuova svolta. Occhio a quella che può essere una scelta molto importante che può andare a fare la società nei riguardi proprio dell’attuale tecnico sollevandolo dall’incarico e puntando su un altro nome.

Perché ora sembra davvero scaduto il tempo per Dionisi sulla panchina del Palermo che può puntare su De Rossi o Gilardino. Il club rosanero gestito dagli sceicchi del City Group vogliono chiaramente ottenere risultati ben diversi e l’obiettivo è quello di cercare di migliorare già quest’anno la classifica con la speranza di tornare il prima possibile in Serie A.

Al momento però è una situazione davvero critica che non può portare altro che pensare ad un possibile esonero di Dionisi dal Palermo e la scelta di un nuovo allenatore, con De Rossi e Gilardino che sono due nomi che stuzzicano tanto la società per ciò che hanno già fatto vedere in Serie A.