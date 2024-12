Zidane in Serie A, c’è un motivo per accettare: non è una follia

Zinedine Zidane è pronto a tornare in panchina e rimettersi in gioco dopo diversi anni di stop: c’è anche la Serie A.

L’allenatore francese è entrato a far parte della storia del Real Madrid dopo aver vinto qualsiasi trofeo possibile e immaginabile quando ha allenato i Blancos. Poi ha deciso di fermarsi e non ha mai trovato una nuova panchina che potesse garantirgli stagioni di successo e mai nessun club lo ha allettato davvero per pensare di farlo tornare in panchina.

Ora che è fermo da un po’, Zinedine Zidane potrebbe tornare in panchina per la stagione 2025-26: c’è anche la Serie A tra le possibilità che sta prendendo in considerazione l’ex stella del calcio.

Serie A: ipotesi Zidane per la prossima stagione

Dopo oltre tre anni dall’ultima esperienza da allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane sembra pronto a rimettersi in gioco. Ha vinto di tutto e di più con i Blancos, è riuscito a diventare uno degli allenatori più vincenti della storia in rapporto alle stagioni in cui è stato impegnato, poi ha deciso di prendersi una lunga pausa.

Nonostante il suo recente ritorno al Santiago Bernabeu per la presentazione di Mbappé, il possibile ritorno di Zidane al Real Madrid sembra ancora lontano e per questo motivo si aprono altre possibilità che portano anche alla Serie A.

Secondo le ultime notizie, Zidane potrebbe firmare con uno dei top club della Serie A ma dovrebbe esserci un importante effetto domino purché accada.

Zidane in Serie A: è un’idea dell’Inter

Zinedine Zidane si è detto pronto a tornare ad allenare a partire dalla prossima stagione. L’allenatore francese ha voglia di rimettersi in gioco a grandi livelli e sta cercando un progetto molto interessante e votato alla vittoria di trofei. È abituato a grandi palcoscenici sin da calciatore e per questo intende continuare su questa scia.

La squadra che potrebbe offrire una panchina a Zidane per la prossima stagione è l’Inter. Simone Inzaghi è la guida perfetta per i nerazzurri ma sulle sue tracce ci sono almeno 2-3 club europei che sono pronti a ricoprirlo d’oro pur di strapparlo ai nerazzurri e non è detto che Inzaghi non possa cadere in tentazione.

Qualora Inzaghi andasse via, l’Inter offrirebbe un contratto a Zidane. Il francese è pronto anche a mettersi in gioco in Serie A ma solo se l’Inter gli garantirà una rosa per competere seriamente per vincere la Champions League.

Zidane all’Inter: non è una follia, Marotta ci pensa

Beppe Marotta pensa a Zidane al posto di Inzaghi. Le possibilità ci sono visto che in Spagna allenerebbe solo il Real Madrid che, però, ora sembra proiettato verso Xabi Alonso e considerato che PSG e Bayern Monaco dovrebbero continuare con Guardiola, salvo clamorose sorprese.

Zidane all’Inter è un’ipotesi viva e i tifosi iniziano già a sognare perché sicuramente con lui si potrebbero raggiungere vette importantissimi in chiave europea.