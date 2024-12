Ritorno in Serie A: la scelta della società sul nuovo allenatore

Momento negativo per la squadra che non sa più vincere. La posizione dell’allenatore è in bilico con l’esonero che può arrivare da un momento all’altro. Ecco la decisione del presidente anche riguardo il possibile sostituto.

Sono ore decisive per la squadra di Serie A che sta monitorando la situazione del proprio tecnico. Le ultime sconfitte, infatti, hanno acceso i riflettori sul futuro dell’allenatore che è reduce da una serie di risultati davvero negativi.

La situazione in classifica non è delle migliori, ecco perché in città già si inizia a parlare di esonero. La contestazione, da parte dei tifosi, è già iniziata con la protesta verso la squadra e la proprietà che adesso dovrà intervenire per sistemare anche la rosa in vista del mercato invernale 2025.

Ci sono buone possibilità affinché possa arrivare anche un cambio in panchina, ecco le ultimissime sulla scelta del presidente sull’esonero del mister.

Momento di grande difficoltà per la squadra che ha chiuso nel peggiore dei modi questo 2024.

Il calendario non è stato fortunato per l’allenatore, che ha avuto sul proprio cammino delle partite difficili. Ecco perché la società, adesso, è pronta a valutare l’addio del tecnico.

Esonero in Serie A? La scelta sul nuovo allenatore

Arrivano importanti novità sul futuro dell’allenatore, che è stato messo in discussione dopo i recenti risultati negativi.

La società, infatti, ha messo sotto la lente d’ingrandimento la posizione del tecnico che paga i recenti risultati negativi.

Nelle prossime ore arriverà la decisione ufficiale della società che intanto ha iniziato a valutare diversi profili per la sostituzione di Davide Nicola, che rischia l’esonero da Cagliari.

Quattro sconfitte di fila per l’allenatore, terzultimo posto in classifica e meno cinque dalla zona salvezza. Sono questi i numeri impietosi da parte dei rossoblù, che speravano in un inizio di campionato diverso.

In caso di ribaltone in panchina, Giulini è pronto a portare sulla panchina del Cagliari Ballardini o Igor Tudor, che sono i profili sondati dal club.

Esonero Nicola Cagliari: le parole nel post partita del mister

Dopo il ko interno contro l’Inter, per 3 a 0, il tecnico ha parlato ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa dove ha predicato calma. Ecco le sue dichiarazioni che hanno lasciato un indizio riguardo il suo futuro, che sarà sicuramente a Cagliari.

“Nelle ultime partite non abbiamo raccolto quanto dimostrato. Dobbiamo migliorare sotto porta ed essere più prolifici. In questo momento serve serenità, energia ed entusiasmo, credere in ciò che si sta facendo. Mi dispiace per per i tifosi, il pubblico cerca altro. Rispetto la loro decisione di contestare, manifestano il loro amore in questo modo. Comunque, è importante giocare nel nostro stagio, a prescindere dalla loro reazione”.

“Monza? Sarà una sfida importante per capire il nostro percorso di crescita. Il campionato non è facile per nessuno e di sicuro non finisce oggi”.

“Arriviamo da sfide impegnative dove si valutano anche le prestatazioni anche se in alcuni casi è importante fare risultato. Ottenere punti oggi poteva essere importante. Sappiamo il cammino che dobbiamo fare e dobbiamo perderci d’animo, bisogna tenere alto l’entusiasmo”.

Non ci sono indizi, dunque, per l’esonero da Cagliari di Davide Nicola. La società è pronta a concedere un’ultima chance al mister che nel prossimo turno dovrà affrontare lo scontro diretto contro il Monza.