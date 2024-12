Intreccio Allegri-Guardiola per la Serie A: incontro per le firme

Pep Guardiola e Massimiliano Allegri sono pronti a cambiare totalmente il futuro del calcio italiano: cambiano le sorti del campionato.

Il calcio italiano è al centro di grandi cambiamenti che possono ribaltare completamente il mondo della Serie A. Ci sono già novità davvero intriganti che stanno iniziando a muoversi verso un futuro totalmente diverso. Il nome di Massimiliano Allegri è sempre al centro di grandi discussioni che riguardano il futuro della Serie A, con tante squadre che stanno pensando al suo innesto per iniziare un nuovo progetto già nell’immediato.

Il futuro di Massimiliano Allegri riguarda molte squadre italiane e ora si intreccia anche con quello di Pep Guardiola che può dire addio al Manchester City al termine della stagione.

Futuro Allegri e Guardiola: intreccio per la Serie A

Massimiliano Allegri è fermo ormai da tempo e il suo futuro è continuamente al centro di grosse discussioni di mercato che possono stravolgere la Serie A e non solo. Ci sono club italiani e stranieri che stanno cercando già l’accordo con il tecnico toscano che ha lasciato in malo modo la Juventus e dopo una stagione di stop vuole tornare in grande stile per riprendersi la scena.

L’addio di Allegri alla Juventus aveva lasciato immaginare accordi con altri club importanti ma non sono arrivati e per questo ora si aspetterà la fine di questa stagione per tornare in panchina.

Secondo le ultime notizie, il futuro di Allegri è legato in qualche modo a quello di Guardiola: i due allenatori possono creare un effetto domino senza precedenti.

Allegri torna in Serie A: c’entra Guardiola

Il ritorno di Allegri in Serie A è una possibilità concreta per la prossima stagione. Ci sono tante opzioni che si sono aperte negli ultimi mesi ma ora si sta aprendo uno scenario che avrebbe del clamoroso.

Secondo quanto riferisce il Guardian, Pep Guardiola può lasciare il Manchester City al termine della stagione. Nonostante il rinnovo di contratto appena firmato, infatti, il tecnico catalano potrebbe aver terminato la sua avventura con i Citizens e al suo posto la dirigenza nuova sta pensando a Simone Inzaghi.

Se Inzaghi dovesse accettare il Manchester City, l’Inter andrebbe spedita su Massimiliano Allegri. Marotta lo conosce benissimo e sa che può continuare in maniera molto pragmatica il lavoro iniziato dal tecnico attuale e arrivare ad altrettanti risultati importanti.

Allegri all’Inter in estate: ha già dato il suo sì

Dopo aver allenato Milan e Juventus, Massimiliano Allegri potrebbe firmare con l’Inter. Sarebbe l’unico allenatore insieme a Trapattoni ad allenare le grandi della Serie A. Ha già dato il suo sì a Beppe Marotta che, però, non spingerà per l’addio di Inzaghi.

Sarà una decisione solo di Inzaghi quella di lasciare l’Inter, qualora dovesse arrivare realmente la chiamata del Manchester City. Guardiola sta valutando il suo futuro con molta calma e prenderà una decisione nel giro di qualche settimana.