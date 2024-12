Infortuni Inter, due brutte notizie: il comunicato

Arrivano pessime notizie per l’Inter che si prepara a due grandi sfide perché ci sono delle novità riguardo la situazione degli infortuni.

Non sono buone le notizie che arrivano per l’Inter che in questo momento si ritrova con una gara in meno in Serie A ma ad un passo dal primo posto che può diventare da un momento all’altro decisivo. Eppure, la classifica in campionato per i nerazzurri resterà ferma ancora per diverse giornate visti gli impegni che ci sono ora come la Supercoppa Italiana.

Il primo trofeo di stagione che diventa chiave per la squadra di Simone Inzaghi che deve fare i conti però con gli infortuni. Perché sono diversi i giocatori dell’Inter che in questa prima parte di stagione si sono fatti male e non sono al meglio della condizione.

Adesso ci sono delle nuove notizie proprio su questa situazione di infortuni per l’Inter perché ci sono ancora altri giocatori della rosa dei nerazzurri che rischiano di saltare tante altre sfide importanti. Ora non ci sono buone notizie per quello che è accaduto nelle ultime settimane.

Infortuni Inter, la situazione di due giocatori

In questo momento non è al completo la rosa dell’Inter di Inzaghi che è costretto a dover fare a meno ancora di diversi giocatori che dovranno stare fermi per ancora un po’ di tempo. Adesso ci sono delle novità molto importanti che riguardano quello che può accadere.

Perché l’Inter è già proiettata alla Supercoppa Italiana ed è pronta a partire per l’Arabia Saudita per la prossima sfida contro l’Atalanta in semifinale e nella gara, così come nella competizione, Inzaghi non potrà contare su Pavard e Acerbi infortunati.

Non arrivano buone notizie perché tra i convocati dell’Inter per la Supercoppa sono esclusi Pavard e Acerbi per infortunio. I giocatori dovranno stare ancora fuori per diverso tempo e in questo momento bisognerà capire quando torneranno a disposizione.

Un problema infortuni per l’Inter che non avrà Acerbi e Pavard per la Supercoppa e altre partite anche, con la società che in questo momento ha deciso di tenere fermo il mercato e non farà investimenti.