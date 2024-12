Fabio Cannavaro nuovo allenatore, è ufficiale: arriva il comunicato

E’ ufficiale l’ingaggio di Fabio Cannavaro, che trova finalmente una panchina. Opportunità importante per l’ex difensore, che sarà protagonista anche in Champions League: ecco tutti i dettagli.

Arriva la svolta per lo storico club che ha deciso di mandare via il proprio allenatore a chiamare un ex leggenda del calcio italiano come Fabio Cannavaro.

Occasione ghiotta per l’allenatore che da tempo sognava di poter tornare protagonista in panchina, dopo la salvezza miracolosa della passata stagione con l’Udinese.

Dopo aver cercato a lungo una panchina in Serie A, alla fine Cannavaro ha accettato la proposta di un altro club europeo.

E’ arrivata la chiamata da parte di una big, che ha deciso di affidarsi all’allenatore per risollevare le sorti della squadra.

Cannavaro torna in panchina: è ufficiale, svelato il nuovo club

Una decisione insolita, da parte della società, che arriva in un momento particolare della stagione. La squadra adesso affronterà la seconda parte del campionato con un altro entusiasmo e spirito, che di sicuro Cannavaro porterà all’interno dello spogliatoio.

Le motivazioni sono davvero alte per la squadra che adesso dovrà dare delle risposte anche ai tifosi che si aspettano tanto soprattutto dopo la notizia dell’arrivo in panchina di Fabio Cannavaro.

I dirigenti hanno scelto lui come nuovo allenatore, dopo l’esonero di Nenad Bjelica che ha pagato gli ultimi risultati negativi.

Attualmente la squadra occupa il terzo posto in classifica, a 6 punti di distanza dall’Hajduk e dal Rijeka che sono capoliste del campionato croato.

Cannavaro in Croazia, è il nuovo allenatore della Dinamo Zagabria

Sarà derby italiano in Croazia, con la super sfida che è in programma il prossimo 1° marzo. I dirigenti che hanno seguito l’esempio dell’Hajduk ed hanno scelto come nuovo allenatore della Dinamo Zagabria Fabio Cannavaro.

Quindi, dopo Gennaro Gattuso, un’altra leggenda dell’Italia del 2006 si accomoderà sulla prestigiosa panchina del calcio croato. Avventura davvero importante per Cannavaro che è reduce dalla salvezza raggiunta con l’Udinese nella passata stagione.

Per lui una ghiotta opportunità visto che avrà a disposizione altre due partite di Champions League contro Arsenal e Milan.

Ecco il comunicato da parte della società croata che ha annunciato l’ingaggio come nuovo allenatore della Dinamo Zagabria di Fabio Cannavaro, che sarà presentato il prossimo 3 gennaio.

“Il presidente del club, durante il Comitato Esecutivo, ha comunicato la decisione riguardo il nome del prossimo allenatore che sarà Fabio Cannavaro. Auguriamo al nuovo tecnico le migliori fortune e i maggiori successi sulla panchina della Dinamo”.