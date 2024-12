Esonero deciso, Allegri o Sarri dopo Capodanno

Ore decisive per quello che sarà il futuro dell’allenatore con un esonero pronto in Serie A che può cambiare tutto e portare alla scelta di Sarri o Allegri.

Esonero deciso, in arrivo un cambio allenatore

E’ concreta la possibilità che possa arrivare un cambio in panchina perché ora si parla di quello che può essere un altro esonero in Italia con la scelta della società di andare a fare un cambio, ci sono concrete possibilità che possa arrivare la scelta del club di puntare su Allegri o Sarri se Fonseca dovesse essere esonerato dal Milan.

Il tecnico del club rossonero si gioca tutto in queste ultime settimane che iniziano a diventare decisive con i punti che possono pesare per la svolta che può arrivare da un momento all’altro. Occhio al possibile esonero di Fonseca e la scelta di Allegri o Sarri come sostituto.