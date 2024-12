Calciomercato Milan: stanno prendendo Tomori, arriva l’offerta

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Tomori che è sempre più vicino all’addio dal Milan ma non dalla Serie A. Ecco quale società vuole prendere il difensore.

L’esperienza al Milan di Tomori è ai titoli di coda. E’ tutto pronto per l’addio del giocatore inglese, che è finito ai margini della squadra dopo il litigio con Paulo Fonseca.

Il difensore, superato nelle gerachie da Thiaw e Gabbia, sta valutando attentamente il suo futuro ed è pronto a firmare con il nuovo club nel corso della prossima sessione di mercato in programma a gennaio 2025.

Ci sono margini affinché la trattativa vada a buon fine anche perché il Milan non intende depauperare l’investimento fatto qualche stagione fa. A causa delle ultime vicende, il valore del giocatore è sceso e la richiesta dei rossoneri, rispetto all’estate scorsa, è calata tantissima.

Il valore di Tomori è calato a causa dello scarso rendimento avuto in questi mesi. La causa principale è nel rapporto poco idilliaco con Paulo Fonseca che ha portato il difensore ai margini del progetto Milan.

Ad oggi, infatti, non ci sono margini per ricomporre un rapporto che è ai minimi termini. Ecco perché a gennaio, la società dovrà fare delle scelte per non rischiare di veder deprezzare il costo del cartellino del difensore.

Rispetto ai 35 milioni chiesti in estate, adesso i rossoneri hanno calato le pretese e per cedere Tomori vogliono 20-25 milioni di euro. Una cifra alta ma che non spaventa una squadra di Serie A, che sta tentando il colpaccio.

Tomori lascia il Milan: arrivano aggiornamenti sulla prossima destinazione

Si fa largo l’ipotesi di un addio di Tomori dal Milan ma non dalla Serie A. Una squadra italiana, secondo le ultime notizie di calciomercato, sta ragionando in vista del futuro e spera di chiudere l’accordo con i rossoneri per il difensore centrale inglese.

Il costo è ancora elevato ma ci sono margini di trattativa, anche perché la Juventus può offrire al Milan Fagioli per arrivare a Tomori.

Come riportato da calciomercato.com, Giuntoli è tentato dall’idea di ricomporre la coppia Kalulu-Tomori, che fece bene al Milan nell’anno dello Scudetto. Sfruttando i pessimi rapporti tra l’inglese e Fonseca, il dirigente sta tentando il colpaccio per prendere l’ex Chelsea dai rossoneri.

Tomori alla Juventus?

La Juventus è alla ricerca di un difensore, che possono diventare due in caso di cessione di Danilo. Ci sono stati dei pour parler per quanto riguarda la possibilità di portare alla Juve Tomori, con l’inserimento nell’affare di Fagioli che è fuori dai progetti di Thiago Motta.

Ad oggi la trattativa non è ancora entrata nel vivo e si attende l’apertura ufficiale del calciomercato di gennaio per poter approfondire la questione.

Antonio Silva e Hancko restano le priorità di Giuntoli che, comunque, non perde di vista Tomori che è ormai finito sul mercato da parte del Milan che intende monetizzare dalla cessione dell’inglese, valutato 20-25 milioni di euro.