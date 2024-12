Milan, scambio col PSG: vanno via Theo e Leao

Il Milan è pronto ad un’altra rivoluzione perché ci sono diversi giocatori pronti a dire addio al club rossonero con il Paris Saint Germain che può inserirsi in questa situazione.

Un momento davvero difficile quello che vivono in casa Milan con la società che può pensare seriamente di dover sacrificare diversi profili per provare a cercare di migliorare la rosa dopo quello che è accaduto. Perché in questo momento c’è una seria difficoltà di intesa tra l’allenatore portoghese Fonseca che con Theo Hernandez e Leao ha avuto più di qualche problema.

Adesso arrivano degli aggiornamenti di calciomercato perché si parla di quello che può essere l’addio di alcuni giocatori della rosa del Milan che possono portare a nuovi arrivi importanti. Occhio a quello che può accadere con il PSG che può rientrare anche in questi affari che ha deciso di portare avanti il club rossonero.

Mercato Milan, Leao e Theo Hernandez via nello scambio

Situazione chiara quella che si vive ormai nello spogliatoio del Milan perché Leao e Theo Hernandez non si trovano per nulla in sintonia con Fonseca e ora rischiano di dover lasciare il club rossonero perché c’è la possibilità che si possa rovinare tutto e ripartire da altri giocatori.

C’è la volontà di rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca e il Milan tra i vari giocatori che vuole provare a prendere c’è anche quello del ruolo di attaccante. Occhio a quello che sembra essere ora il primo obiettivo messo in pole dal club rossonero perché c’è volontà di aggiungere un nuovo numero 9 oltre ad Abraham, Morata e Camarda.

Secondo le ultime di mercato rivelate da Sky Sport è Kolo Muani il primo obiettivo del Milan e il Paris Saint-Germain è pronto a venderlo. L’ex attaccante del Nantes non rientra nei piani di Luis Enrique e ora il club rossonero può sfruttare l’occasione puntando forte su di lui.

Nella trattativa con il PSG può anche rientrare uno tra Leao e Theo Hernandez in uno scambio per Kolo Muani, visto che sono giocatori che al Milan stanno avendo più difficoltà del previsto.