Esonero deciso: ultima spiaggia per il mister, scelto il sostituto

Siamo arrivati già al momento clou della stagione. Non sono più ammessi errori per la squadra che è chiamata ad un sussulto d’orgoglio dopo i recenti risultati negativi, che hanno compromesso anche la classifica.

A finire sotto la lente d’ingrandimento è l’allenatore che può essere sostituito nei prossimi giorni.

Esonero in Italia: la scelta della società

Crisi pronfonda per la squadra che, in questa prima parti di campionato, non è riuscita a fare la differenza in un campionato alla sua portata.

Ad inizio stagione, infatti, nessuno si aspettava un rendimento del genere da parte del club che, al netto di tutte le difficoltà, aveva costruito una buona squadra per poter lottare ed ottenere una salvezza tranquilla. Ed invece il campo ha dato un verdetto diverso. Media da retrocessione per la Salernitana che ha conquistato, nel girone di ritorno, 18 punti in 19 partite di Serie B.

Lo spettro di un’altra retrocessione crea terrore in città con la proprietà sempre più lontana dalle dinamiche della squadra. Da tempo, infatti, Iervolino è in cerca di nuovi investitori che possano rilevare il pacchetto di maggioranza del club. Si era parlato di Leonardo Maria Del Vecchio jr così come Giovanni Lombardi, ma ad oggi è ancora tutto fermo su questo versante.

Una situazione inoslita che sicuramente pesa e non poco nella gestione quotidiana della squadra. Nonostante ciò, c’è la fiducia incondizionata verso il deus ex machina dell’area sportiva Petrachi che per gennaio dovrà intervenire per rinforzare la squadra.

Discorso diverso, invece, per l’allenatore Stefano Colantuono, che non è riuscito a dare la svolta augurata. Il tecnico, subentrato a Martusciello nei mesi scorsi, ha avuto un rendimento peggiore del suo predecessore.

Ecco perché, la trasferta di domenica contro il Catanzaro, può essere già decisiva. In caso di passo falso è già pronto l’esonero dell’allenatore della Salernitana Colantuono, che può essere sostituito da un altro mister d’esperienza.

Esonero Colantuono Salernitana: Andreazzoli in pole

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato che arrivano da Salerno, in caso di esonero di Colantuono, il ds Petrachi è pronto a puntare su una certezza e nominare come nuovo allenatore della Salernitana Andreazzoli.

L’ex Roma, attraverso alcuni intermediari, si è già offerto alla società granata che sta valutando attentamente la situazione. Sullo sfondo restano vive anche altre ipotesi, come il ritorno dell’ex Roberto Breda.

Tutto, però, passerà dalla trasferta di Catanzaro che sarà decisiva per le sorti di Stefano Colantuono che si gioca la sua ultima chance di rimanere incollato alla panchina dei granata.