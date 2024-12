Cambia il futuro di Mario Balotelli, accordo a sorpresa

Si sta parlando tanto del possibile addio di Mario Balotelli dal Genoa dopo che soltanto poche settimane fa ha firmato con il club ligure il suo ritorno in Italia.

L’esperto attaccante italiano è tornato ma non nella condizione fisica che si sperava e per questo motivo è in grosso ritardo. Quando ha firmato col Genoa però in panchina c’era Gilardino che aveva speso parole importanti su Balotelli per ottenere il suo ingaggio, adesso però c’è Vieira con cui ha avuto anche problemi in carriera ai tempi del Nizza.

Quando Balotelli ha firmato col Genoa nel suo contratto è stata inserita una clausola per l’addio anticipato del giocatore e questo può accadere entro le prossime ore, gli ultimi giorni del 2024 che possono portare alla separazione anticipata del giocatore con il club ligure. Adesso ci sono novità importanti che arrivano riguardo questa scelta.

Calciomercato: Balotelli firma col un altro club

Un accordo a sorpresa potrebbe essere preso per Mario Balotelli perché l’attaccante in questo momento è messo fuori dalla lista dei giocatori ritenuti fondamentali dal suo nuovo allenatore Vieira con cui non vanta ottimi rapporti e le parti possono anche separarsi.

Ci sono delle novità in merito a quella che è la decisione che sarà presa su Balotelli perché in questo momento si parla anche del suo possibile nuovo e immediato addio dall’Italia. Sono altri i club che stanno valutando di acquistare il giocatore e adesso occhio a quello che può accadere.

Nelle ultime ore ci sono state delle indiscrezioni circa una possibile risoluzione del contratto di Balotelli con il Genoa. Al momento però riguardo quanto riportato dai colleghi di TMW, non ci sono stati contatti diretti in tal senso tra l’entourage del giocatore e la società.

C’è tempo fino al 31 dicembre per trovare un’intesa per l’addio di Balotelli dal Genoa ma c’è anche la possibilità che si arrivi ad un accordo a sorpresa tra le parti per continuare insieme fino al termine della stagione.