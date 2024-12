Tonali di nuovo in Italia a gennaio, arriva il primo indizio

Quello che può accadere da un momento all’altro può essere davvero incredibile perché Sandro Tonali può davvero tornare a giocare di nuovo in Italia.

Il centrocampista italiano è pronto a mettersi in gioco in una nuova avventura perché dopo aver lasciato il Milan e la Serie A non c’è stato un periodo facile per Tonali che è stato costretto a restare circa 1 anno fuori per la squalifica per calcioscomesse che ha frenato un attimo la sua carriera.

Adesso però è tornato più forte di prima perché il giocatore ha dimostrato che sta riuscendo ad ottenere cose davvero incredibili con le prestazioni in campo ia con la Nazionale dell’Italia che con il suo club del Newcastle che l’ha aspettato e ora se lo gode. Ma non per molto.

Ci sono ora delle novità che riguardano quella che può essere la partenza di Tonali che può lasciare il Newcastle e giocare con un nuovo club da un momento all’altro, magari proprio ancora nel campionato italiano dove si è già dimostrato essere uno dei migliori in quel ruolo.

Calciomercato: Tonali torna in Italia

Potrebbe seriamente tornare in Italia a giocare Sandro Tonali che ha ancora tanto appeal e diversi club italiani possono pensare di approfittare dell’occasione per lui perché al Newcastle possono pensare di sacrificarlo considerando che c’è anche il rischio di uscire fuori dalle qualificazioni all’Europa.