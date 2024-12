Cristiano Ronaldo compra un club, ha già dato un indizio

Una delle icone del mondo della storia del calcio Cristiano Ronaldo è pronto ad entrare sempre di più a fare parte di quello che è il calcio anche per il futuro.

Possibile svolta per quello che può essere il progetto di uno dei più grandi campioni di sempre della storia del calcio perché CR7 ha deciso di dire la sua su quella che è l’intenzione per il futuro una volta che deciderà di ritirarsi dal mondo del calcio giocato.

La sua intenzione è quella di restare ancora nel mondo del calcio, ma non per fare l’allenatore o il presidente, ma ha voglia di andare ad acquistare un club per poter gestirlo al meglio possibile per il futuro. Occhio a quello che può accadere per Cristiano Ronaldo.

A parlare è stato direttamente Cristiano Ronaldo che è uscito allo scoperto e ha deciso di dare una svolta alla propria vita in vista del futuro avendo già le idee piuttosto chiare su quello che accadrà. Perché il giocatore di 39 anni ha deciso di annunciare che continuerà a giocare per scrivere ancora di più la storia a suon di gol e trofei, ma per il futuro c’è un piano ben preciso.

Cristiano Ronaldo compra un club, la decisione è presa

A parlare in occasione del Globe Soccer Awards è stato Cristiano Ronaldo che dopo aver ritirato alcuni premi ha deciso di annunciare anche quella che è la sua scelta per restare ancora di più nel mondo del calcio in futuro una volta che terminerà la carriera da calciatore.

Cristiano Ronaldo sembra avere le idee piuttosto chiare per il proprio futuro. Perché il portoghese ha rivelato che in futuro non sarà allenatore o presidente, ma ha voglia di investire per comprare un club e scrivere altre pagine importanti di storia del calcio.

E’ stato stesso Cristiano Ronaldo che ha rivelato di voler fare questo percorso per il futuro e che c’è la concreta possibilità che questo possa accadere. In più ha aggiunto anche di amare i club per cui ha giocato come Sporting Lisbona, Manchester United e Real Madrid e proprio in merito all’acquisto del Manchester United Ronaldo ha spiegato che in futuro valuterà tutto per il miglior investimento e che ad oggi al Manchester il problema non è degli allenatori ma è interno facendo riferimento alla società come un pesce malato.