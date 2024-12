Juventus, è finita: rivelazione di Del Piero, andrà via a gennaio

Possibile colpo di scena per la Juventus perché arriva un’anticipazione clamorosa da quello che è stato un simbolo del club bianconero come Alex Del Piero.

Ci sono delle novità molto importanti che arrivano e riguardano quella che può essere la scelta da parte di un giocatore che può andare via prima della fine del suo contratto per evitare di complicare le cose. Tutti proveranno a fare il meglio della Juventus e per questo motivo che si cercherà di risolvere tutte le situazioni a livello burocratico per cercare di definire l’affare.

Tra i giocatori che rischiano di essere fatti fuori dalla Juve dopo l’arrivo di Thiago Motta ci sono Danilo, Fagioli, Mbangula e Vlahovic che sono quelli che più rischiano al momento e i prossimi giorni e mesi saranno quelli indicativi per capire come andrà a finire.

Possibile una clamorosa svolta di calciomercato con la Juve che vuole provare a vendere alcuni calciatori che Thiago Motta non ritiene idonei per il suo progetto. Ecco che allora si cercherà di capire come andare avanti nella migliore soluzione possibile perché ci sono degli indizi molto importanti che arrivano riguardo questa trattativa.

Calciomercato Juve, rivelazione di Del Piero su una cessione

A parlare proprio in queste ore è stato Alessandro Del Piero che ha fatto parte della Juventus per tanti anni e ora arrivano delle novità che riguardano la scelta da parte del club bianconero di provare a ribaltare la situazione sotto diversi punti di vista con un cambio in rosa immediato.

A quanto pare ci sono delle trattative di calciomercato che la Juve vuole cercare di portare avanti sia in entrata che in uscita e proprio uno dei migliori giocatori della rosa che può andare a definire gli accordi per la cessione di un calciatore. Sono diversi i giocatori che possono lasciare il progetto bianconero da un momento all’altro.

A parlare nelle ultime ore ai microfoni di Sky Sport è stato Alessandro Del Piero che ha voluto dire la sua su quella che può essere la svolta di mercato della Juventus sul futuro di Danilo. L’ex capitano e numero 10 bianconero ha elogiato il comportamento e l’impegno del brasiliano in questi anni difendendolo.

Allo stesso tempo però lo stesso Del Piero ha annunciato e rivelato che Danilo farà una scelta dolorosa presto per il bene della Juventus e di se stesso. Un chiaro indizio in merito ad un suo addio già a gennaio e con una firma a Napoli immediata.