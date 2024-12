Anno nuovo, esonero nuovo: scelto il nuovo allenatore del 2025

La Serie A sta per tornare in grande stile ma per l’iniziod del 2025 è già pronto un nuovo esonero: scelto l’allenatore del futuro.

Ci sono molte squadre che non stanno vivendo un buon periodo e il ritorno in campo dopo il Natale potrebbe essere traumatico. I risultati decidono sempre i destini degli allenatori e anche in questo caso potrebbero esserci delle novià importantissime nel giro di poco tempo. La situazione legata alle panchine in Serie A è in costante evoluzione e può stravolgere totalmente il modo di andare avanti in questa stagione.

Il 2025 in Serie A può inziare subito con un esonero: tutto dipende dalla partita che si giocherà nel prossimo weekend che può cambiare tutte le carte in tavola.

Esonero in Serie A: tutto pronto per i primi giorni del 2025

La Serie A è uno dei campionati più difficili e costantemente alla ricerca di grossi miglioramenti. Non tutte le squadre stanno seguendo un cammino positivo, in linea con gli obiettivi che erano stati prefissati a inizio stagione e per questo motivo i risultati negativi e le difficoltà stanno portando a un futuro peggiore.

La classifica va ormai delineandosi sempre di più e per questo motivo ci sono sensazioni poco positive riguardo alcuni allenatori che non sono riusciti a trovare la “retta via”.

Secondo le ultime notizie, in Serie A può esserci un nuovo esonero nel giro di pochi giorni: tutto dipenderà dalla prossima partita.

Venezia fuori controllo: Di Francesco verso l’esonero

Il Venezia di Eusebio Di Francesco è a rischio retrocessione. Il club lagunare è all’ultimo posto in classifica, non riesce più a fare risultati positivi e per questo ora ha bisogno di un cambiamento radicale per poter fare passi in avanti per la salvezza.

Domenica il Venezia affronterà il Napoli di Antonio Conte al Maradona e le possibilità di fare risultato sono ridotte all’osso, a meno che non ci siano i presupposti di ripetere la stessa prestazione messa in campo contro la Juventus pochi giorni fa.

In caso di sconfitta e di partita giocata male contro il Napoli, per Di Francesco arriverà l’esonero dal Venezia. Al suo posto è pronto il contratto con Gabriele Cioffi, ex allenatore di Verona e Udinese e attalmente senza contratto.

Cioffi al Venezia: ha già dato il suo sì

Gabriele Cioffi è pronto a ripartire dal Venezia. L’allenatore toscano ha voglia di tornare in gioco, di rimettersi alla prova con situazioni complicate ma che possono portare al meglio di sé nel prossimo futuro.

Cioffi potrebbe essere il primo allenatore a firmare in Serie A nel 2025. Il Venezia pensa all’addio di Di Francesco dopo settimane a giustificarlo e perdonarlo, ma ora non è più possibile.