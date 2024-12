Altro cambio in panchina, scelto Terim come nuovo allenatore

In arrivo un altro ribaltone in panchina con l’allenatore che è stato scelto nelle ultime ore e la società ha deciso di puntare sull’esperto e vincente Fatih Terim.

Altro cambio allenatore, scelto Terim

Arrivano maggiori conferme con l’Al Shabab in Arabia Saudita che è pronto a puntare su Terim come nuovo allenatore. Il tecnico turco è pronto ora ad andare a scrivere la storia anche in questo altro paese che può rivelarsi decisivo per il proseguo della propria carriera.

Secondo le ultime notizie il nuovo tecnico del club saudita dell’Al Shabab sarà proprio Terim, pronto a prendere il posto lasciato vuoto da ormai diversi giorni da Vítor Pereira, passato al Wolverhampton.