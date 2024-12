Klopp torna ad allenare il club del suo cuore

E’ da qualche mese che Jurgen Klopp ha lasciato il mondo del calcio da allenatore per restarci ma in altre vesti, quelle dove sta lavorando con Red Bull per i progetti calcistici dei vari club di cui si occupa la potente azienda austriaca.

Dopo aver fatto la storia col Borussia Dortmund e con il Liverpool ora però sembra essersi preso una pausa e presto però potrebbe anche tornare nuovamente in panchina perché non mancano le voci e gli interessamenti di tantissimi club che sono sulle sue tracce.

Attenzione a quello che può accadere da un momento all’altro perché in molti ora iniziano a parlare di quella che può essere la seria e concreta possibilità di un clamoroso ritorno di Jurgen Klopp in panchina da allenatore con un club.

Nessuno si aspettava che a 57 anni si potesse fare da parte e dopo aver sempre ottenuto grandi risultati e successi nella sua carriera, allenando per molti anni e solo tre club. Nato a Stoccarda e dopo una carriera da calciatore è con il Mainz che ha iniziato e per tanti anni ha ottenuto grandi traguardi, fino poi ad approdare al Borussia Dortmund ed infine al Liverpool dove Klopp è riuscito ad entrare nella storia dei due club e riportarli ad importanti successi.

Calciomercato: Klopp torna in panchina ad allenare

Adesso tornano di nuovo di moda clamorose notizie di calciomercato in merito a quello che può essere un ritorno di Klopp in panchina da allenatore dopo che la scorsa stagione ha salutato il Liverpool e da diversi mesi ora è impegnato in un nuovo progeto calcistico.

Ha vinto tutto con il Liverpool facendo risorgere la storia del club inglese e ora è sotto contratto con il gruppo Red Bull dove si sta occupando del lato calcistico del settore della potente azienda austriaca. Occhio ora a quello che può riguardare quindi il futuro di Jurgen Klopp che sembra orientato sempre di più a restare nel mondo del calcio e presto potrebbe tornare anche da allenatore.

Ci sono novità in merito a quella che è una vera e proprio bomba di calciomercato sul possibile accordo tra Klopp per i lritorno al Borussia Dortmund, quello che è uno dei club del suo cuore e dove per anni ha scritto pagine di storia importanti.

Al momento il Borussia Dortmund vive una situazione difficile e può arrivare presto l’addio di Nuri Sahin, dopo i risultati negativi. Per questo di parla di un clamoroso e possibile ritorno di Klopp al Borussia Dortmund per i prossimi mesi. Ora non resta che attendere.