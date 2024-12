Un altro esonero prima di Natale: la scelta sul sostituto

Alla vigilia di Natale c’è un altro cambio in panchina. Ecco la decisione della società che ha deciso di mandare via il proprio allenatore, scelto anche il sostituto: i dettagli.

I risultati negativi hanno spinto il club a prendere un altro allenatore. E’ tutto pronto, infatti per l’addio del mister che sarà sostituito nelle prossime ore.

In città già circola il nome del sostituto, che ha già dato la sua massima disponiblità a subentrare nel corso di questa stagione con la squadra che è in piena lotta per raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione.

Non resta dunque che attendere i comunicati ufficiali che sanciranno, in maniera definitiva, l’esonero dell’allenatore e l’arrivo di un altro tecnico.

Non ci sono sorprese sulla scelta della società che ha deciso di mandare via il proprio allenatore per prendere un altro tecnico.

Ecco le ultimissime riguardo la scelta del club che a causa dei risultati negtivi ha deciso di mandare via l’allenatore.

La sorpresa, però, riguarda il sostituto. Una possibilità era Maurizio Sarri che sarebbe potuto tornare subito in pista accettando questa destinazione. Ecco la scelta finale da parte del presidente.

Esonero deciso: arrivano i dettagli sul sostituto

Arrivano conferme riguardo la scelta da parte del club che dopo aver dato fiducia al tecnico ha deciso di esonerarlo in queste ultime ore.

E’ tutto pronto, infatti, per l’ennesimo ribaltone in panchina con la società che ha già bloccato un altro sostituto.

Nel giro di pochi mesi, dunque, il presidente ha dovuto cambiare 2 allenatori. Prima, l’addio forzato di Amorim che è andato al Manchester United, e adesso l’esonero di Joao Pereira che non è riuscito a mantere le aspettative.

Adesso, la dirigenza ha scelto come nuovo allenatore dello Sporting Rui Borges, del Vitoria Guimarães.

Rui Borges nuovo allenatore dello Sporting

Dopo quindici giornate di campionato, lo Sporting è in lotta per la vittoria del titolo di campione del Portogallo. Attualmente, infatti, è al secondo posto in classifica anche se la scelta di Amorim di lasciare la squadra di Lisbona prima del dovuto, ha pesato e non poco sul rendimento della squadra.

I biancoverdi, infatti, allenati da Joao Pereira, non sono riusciti a mantenere lo stesso ritmo in campionato con l squadra che ha perso le ultime due partite di fila.

Ecco perché, prima di Natale, la società ha deciso per un altro cambio in panchina con la scelta di affidarsi ad un tecnico che già conosce il campionato portoghese come Rui Borges.