Serie A, il presidente scappa via: vende agli arabi il 1° gennaio

La Serie A sta accogliendo sempre più proprietà straniere che negli ultimi 10 anni hanno preso il sopravvento rispetto alle presidenze italiane.

In Serie A ci sono stati grossi problemi negli ultimi anni, con molte società che si sono dovute arrendere alle difficoltà economiche che sono arrivate sempre più massicce, in particolar modo dopo il Covid-19. Nel corso del tempo sono arrivate sempre più proprietà straniere che hanno deciso di investire nel calcio italiano e ora si continuerà in questo modo.

Ci sono molti club che negli anni hanno accumulato problemi economici importanti che sono stati spesso risolti con manovre economiche ma che ora iniziano a diventare insostenibili. Stanno arrivando nuovi fondi e capitali che stanno cambiando la dirigenza del club.

Serie A: in arrivo i primi sceicchi della storia

La Serie A è ormai sempre più spesso al centro di grandi discussioni che riguardano il futuro dei club. Negli ultimi anni è capitato più e più volte che società e presidenti fossero in difficoltà economica e ogni volta ci sono voci di possibili addii con inserimenti di fondi stranieri.

Il calcio italiano non è ricco e solido come qualche anno fa e per questo nel corso degli ultimi anni sono arrivate sempre più proprietà straniere che, oggi, compongono il 50% e oltre della Serie A.

Secondo le ultime notizie, il club di Serie A verrà ceduto a nuovi investitori arabi nel giro di pochissime settimane.

Gli sciecchi vogliono il Torino: Cairo dice sì

Urbano Cairo vende il Torino agli sceicchi. È una possibilità vera e concreta che potrebbe trasformarsi in realtà nel giro di pochissimo tempo, visto che il club granata vive una situazione economica al limite da un po’ di tempo e ha bisogno sicuramente di migliormenti per riuscire ad ambire a situazioni davvero importanti.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, per il Torino si prospetta la cessione nel 2025. Urbano Cairo ha provato a resistere a insistere sulla sua “creatura”, nonostante le difficoltà economico-sportive che caratterizzano il quotidiano, ma sta ricevendo vari apprezzamenti da fondi americani e arabi, oltre che dalla RedBull e quindi ora si sta convincendo.

Il Torino potrebbe essere la prima società in Serie A con un fondo arabo al comando. Il presidente granata è costantemente contestato dai suoi tifosi e ora ha deciso che questo sarà il suo ultimo Natale con il Toro.

“Urbano Cairo devi vendere”: contestazione dei tifosi del Torino

Il Torino vola verso la cessione definitiva. Urbano Cairo si è convinto a dire addio dopo circa 20 ani di presidenza e di ottimi risultati che sono arrivati nel corso degli anni. Ma i tifosi ora non sono più contenti del suo apporto e vogliono un cambiamento radicale per sognare in grande.

“Urbano Cairo devi vendere” è il coro che si ode per oltre un’ora per ogni partita interna del Torino. I granata e il presidnete Cairo sono pronti a dirsi addio.