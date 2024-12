Positivo al Doping, 1 anno di stop: Inter fregata

Arrivano aggiornamenti che riguardano ora quello che è accaduto nelle ultime ore con la notizia confermata con un giocatore positivo al doping.

In Italia è accaduto di recente a Pogba e la Juventus, con il giocatore costretto a restare fermo per circa 1 anno e mezzo ottenendo una riduzione dopo la precedente squalifica di 4 anni. Ora c’è un altro giovane calciatore che è finito nel mirino della giustizia sportiva dopo un controllo antidoping che non è andato nel modo migliore.

Una vicenda che riguarda da vicino anche la stessa Inter perché ci sono delle novità in arrivo in vista anche del calciomercato che può regalare grandi sorprese e anche super affari. Ora c’è una situazione che va rivalutata dopo quello che è accaduto.

Calciomercato: salta tutto, giocatore positivo al doping

Una situazione davvero molto strana e complicata perché c’è un giocatore che è stato confermato positivo al doping e adesso bisognerà capire come andranno le cose in merito a questa vicenda che coinvolge l’Inter.

Arrivano notizie di calciomercato che riguardano la volontà da parte del Chelsea che vuole provare a tutti i costi a prendere Lautaro Martinez entro il 2025 e aveva già in mente un’offerta che poteva rivelarsi irrinunciabile per il club nerazzurro. Perché all’Inter sarebbero stati proposti giocatori e anche una buona fetta economica.

Adesso ci sono delle novità in arrivo riguardo quello che può accadere in questo possibile affare ad incastro perché al momento la situazione è piuttosto chiara e riguarda questo possibile colpo di scena con la possibilità del Chelsea che può andare a puntare su un nuovo giocatore come Lautaro liberandosi di alcuni suoi esuberi che non rientrano a pieno nei piani di Enzo Fernandez.

L’offerta in questione per Lautaro Martinez riguarda una parte di conguaglio economico più l’inserimento di ben tre giocatori da dare in un maxi scambio. Attenzione quindi a quella che può essere la gestione della trattativa con il Chelsea che vuole proporre all’Inter per prendere Lautaro Martinez tre giocatori e sono Benoit Badiashile, Carney Chukwuemeka e Mykhailo Mudryk.

Ma proprio in questi ultimi giorni è arrivata la notizia della positività al doping per Mudryk con il giocatore che ora dovrà fare i conti con la giustizia e rischia di stare fermo per più di 1 anno e a quel punto con l’Inter non ci sarebbero margini di trattativa.