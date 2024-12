Juventus, tegola Koopmeiners: il comunicato sull’infortunio

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda l’infortunio di Koopmeiners che la Juventus ha perso ancora una volta dopo quello che era accaduto nei mesi precedenti.

Perché il centrocampista olandese ha già saltato diverse partite in questo inizio di stagione con la maglia bianconera che è stato molto altalenante. Ci sono delle novità in merito a quanto accaduto perché adesso bisognerà capire come andranno le cose per Koopmeiners che è stato costretto a fermarsi per un altro infortunio nell’ultima partita con la Juve.

Una situazione spiacevole quella che sta vivendo il giocatore perché ci sono delle novità in merito a questa che è la notizia sull’infortunio di Koopmeiners che si è fatto male in Monza-Juventus e ora dovrà aspettare un po’ di tempo prima del rientro in campo.

Arrivano nuove notizie che riguardano quello che è l’infortunio di Koopmeiners che proprio in queste ore è arrivato al J Medical per sottoporsi ai dovuti esami strumentali per cercare di dare maggiore chiarezza su quello che è stato il problema muscolare che il giocatore ha accusato durante Monza – Juve.

Juventus, infortunio Koopmeiners: esami e tempi di recupero

Adesso tutti i tifosi aspettano quello che è il comunicato ufficiale della Juventus sull’infortunio di Koopmeiners che rischia di dover saltare anche altre partite molto importanti dopo quelle che ha già dovuto saltare a causa di un problema alle costole avuto dopo poche giornate di campionato.

Una vicenda che sicuramente risulta delicata per la Juventus perché l’infortunio di Koopmeiners arriva in un momento decisivo quasi per la stagione del club allenato da Thiago Motta che rischia di perdere il giocatore in vista della prossima e importante partita contro la Fiorentina in campionato e a poche settimane dalla Supercoppa italiana in Arabia Saudita che si giocherà con Milan, Atalanta e Inter.

Adesso non resta che aspettare l’esito ufficiale degli esami di Koopmeiners sull’infortunio lui che si è recato al JMedical e presto ci sarà anche il comunicato ufficiale che darà maggiore certezze su quello che è l’infortunio all’adduttore che ha subito il giocatore e si proverà a capire quali saranno i tempi di recupero.