Juventus, infortunio Koopmeiners: c’è un indizio sul rientro

Ancora emergenza infortuni per la Juventus che, dopo aver ritrovato Nico Gonzalez, adesso deve fare i conti con l’infortunio di Koopmeiners.

Il calciatore olandese, che ha già saltato delle partite a causa di un problema alla costola, nella partita di campionato contro il Monza ha riportato un problema fisico.

Thiago Motta è in attesa di conoscere il responso dei medici riguardo i tempi di recupero del calciatore che, a questo punto, dovrà essere valutto dallo staff medico anche in vista della Final Four di Coppa Italia in Arabia Saudita.

Ecco le ultimissime riguardo le condizioni fisiche di Koopmeiners.

Per la Juventus non ci sono buone notizie con l’infortunio del calciatore che rischia di compromettere tutto anche in vista della Supercoppa italiana.

La vittoria contro il Monza ha permesso ai bianconeri di tornare al successo anche se il prezzo da pagare è forse troppo alto. Infatti, con l’infortunio di Koopmeiners Thiago Motta perde un altro elemento utile alla causa.

Con il recupero di Nico le cose sembravano migliorare sul fronte infortunati ed invece la sfortuna ha messo il suo zampino. Ecco nuovi aggiornamenti riguardo le condizioni fisiche di Koopmeiners che è a rischio per la Supercoppa.

Juventus: infortunio Koopmeiners, nuovi aggiornamenti

E’ l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport a fornire degli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Koopmeiners che ha riportato un infortunio nel corso della partita di campionato contro il Monza.

Cosa si è fatto Koopmeiners?

Secondo le prime informazioni, il trequartista olandese ha riportato un fastidio agli adduttori. Questo problema ha costretto Thiago Motta a cambiare l’ex Atalanta che ha giocato solo 45 minuti.

Adesso si attende il responso finale dei medici che stabiliranno l’entità dell’infortunio di Koopmeiners.

Koopmeiners ci sarà in Supercoppa con la Juventus?

Due sfide importanti per la Juventus che in campionato chiuderà il suo 2024 al Franchi di Firenze, contro i viola. Per quella partita il rischio di non avere a disposizione Koopmeiners è reale per Thiago Motta che, dopo qualche giorno, sarà di scena in Arabia Saudita contro il Milan, per la Supercoppa, nella prima sfida del 2025.

L’ex Atalanta spera di essersi fermato giusto in tempo e che il problema si possa superare nel giro di pochi giorni. Soltato gli esami stabiliranno ciò: c’è dunque preoccupazione in casa Juventus.