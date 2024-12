Inter, Marotta spiazza tutti in diretta: poi l’annuncio su Inzaghi

Beppe Marotta ha preso voce, prima di Inter-Como, rispondendo alle domande sul futuro e su Simone Inzaghi.

Spiazza i tifosi dell’Inter quando svela la notizia sul futuro del club nerazzurro, oltre alle risposte su Inzaghi e su Cardinale. Per quanto riguarda il presidente del Milan, la risposta è stata netta e tagliente, dopo le polemiche dei giorni scorsi.

A sorprendere però sono le parole sull’imminente futuro dell’Inter, da parte del presidente Marotta. Dopo le voci che erano circolate nell’ultimo periodo sulle cose da sistemare all’interno dell’organico di Inzaghi, la doppia notizia sia sul futuro del club che del suo stesso allenatore.

Futuro Inter e futuro Inzaghi: il doppio annuncio di Marotta

Scende in campo l’Inter come ultima tra le squadre, assieme al Como, nel derby lombardo che si gioca a San Siro. È l’ultima delle sfide di questa giornata di campionato, con i nerazzurri che inseguono la capolista Atalanta, pur ricordando che ha una sfida ancora tutta da giocare, nel recupero contro la Fiorentina.

Per quanto riguarda il futuro imminente dell’Inter, ha svelato Beppe Marotta che non toccherà proprio niente, perché non ne sente l’esigenza. Sorprende, considerando che anche stasera ci sono diverse defezioni in difesa, pur tenendo in considerazione la situazione contrattuale di De Vrij e di Acerbi.

Può aver “bluffato” ai microfoni di Sky Sport quando, Beppe Marotta, ha detto che l’Inter non interverrà sul calciomercato che sta per aprire. Lo ha spiegato nel corso della sua intervista, con l’Inter che sarebbe “apposto così”.

Le parole di Marotta prima di Inter-Como: c’entra anche Inzaghi

Beppe Marotta ha preso voce e all’emittente satellitare ha svelato pure il futuro di Inzaghi: “A gennaio non faremo interventi e i motivi sono due. Il primo è che abbiamo una rosa competitiva, che ci permette di rispondere ai nostri obiettivi. Il calciomercato di gennaio, poi, si considera come “mercato di riparazione”. E spesso non offre grandi garanzie e opportunità. Siamo l’Inter, non faremo nulla. Abbiamo una rosa importante per il presente e il futuro”.

SU INZAGHI – “I risultati del Mister parlano da soli, ha un rapporto splendido con ambiente, società e dirigenza. È un grande allenatore, spero che questo matrimonio duri a lungo”.

Messaggio forte anche a Cardinale: la risposta di Marotta al Milan

Parole molto forti e dirette di Beppe Marotta in risposta a Cardinale, del Milan: “Avrei preferito non parlarne, però mi chiedete e io vi rispondo. Fuori luogo le dichiarazioni, oltre che inopportune, poco rispettose nei riguardi dell’immagine dell’Inter. Penso che Cardinale abbia fatto confusione. Negli anni scorsi il nostro azionista di maggioranza ha vissuto momenti difficili finanziari ed economici, ma Oaktree ha prontamente affiancato, diventandone ora proprietario. Mettiamoci un po’ di ironia: siamo l’unica squadra che ha due stelle”.