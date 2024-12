Juventus, scelto il nuovo difensore: uno svincolato sta firmando

Sono diverse le operazioni di calciomercato che dovrà fare la Juventus e ci sono delle conferme che riguardano le possibili mosse già delineate da Cristiano Giuntoli.

Serve allungare la rosa e anche migliorarla, per questo motivo che la Juve è pronta a chiudere subito delle operazioni di calciomercato che possono essere decisive in vista del proseguo della stagione dove il club prepara delle trattative da concludere. Adesso ci sono diversi nomi che iniziano a diventare sempre più caldi per il mese di gennaio.

C’è un mercato di riparazione da dover portare avanti per la Juventus che è pronta a chiudere diversi acquisti e su tutti c’è soprattutto quello del difensore da dover prendere. Dopo il terribile infortunio di Bremer il club ha deciso di investire su un altro giocatore in quella zona di campo che arriverà subito nei primi giorni di gennaio.

Secondo le ultime notizie la Juventus è pronta a liberarsi di Danilo che sembra avere un accordo con il Napoli per prendere un altro giocatore che molto probabilmente firmerà già nelle prossime ore. Adesso ci sono delle novità perché ci sono aggiornamenti che riguardano quello che può accadere da un momento all’altro con l’arrivo di un nuovo difensore per la Juve dal mercato di gennaio.

Calciomercato Juventus, in arrivo un nuovo difensore

Sono diversi i profili messi in lista degli obiettivi dalla Juventus e possono essere anche due i difensori centrali che possono approdare in bianconero e giocare da subito per il resto della stagione con la squadra allenata da Thiago Motta.

Secondo le ultime notizie che arrivano c’è la possibilità che la Juventus possa seriamente affondare il colpo su Ismajli dell’Empoli che sta facendo una grande stagione e sembra sempre più orientato al definitivo salto di qualità.

Un indizio molto chiaro arriva direttamente da quella che è la mossa dell’Empoli che sta provando a prendere Koffi Djidji dagli svincolati e quest’operazione può andare a liberare Ismajli per la Juventus. A confermare la notizia è Relevo, che parla del centrale franco-ivoriano classe 1992 che da svincolato può passare all’Empoli e proprio Djidji può permettere alla Juventus di firmare successivamente Ismajli.

Le prossime ore saranno quelle decisive perché Giuntoli si sta muovendo in ogni direzione per consegnare al suo allenatore dei nuovi innesti che possono tornare utili da subito per il proseguo della stagione della Juventus.