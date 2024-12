Esonero in Serie A: scelta fatta sul sostituto, il presidente ha deciso

Ci sono degli aggiornamenti riguardo il futuro del tecnico che è pronto a tornare in Serie A. E’ la prima scelta del presidente che è pronto a mandare via il tecnico che ha perso la fiducia dell’ambiente e anche della società.

Sono mesi cruciali per quanto riguarda il destino del club che è ancora nel mirino della tifoseria, che ha iniziato a criticare aspramente il presidente che è stato invitato più volte a cedere la società.

Quale sarà il futuro della squadra di Serie A? In città continuano a circolare voci relative a possibili arrivi di nuovi azionisti di maggioranza che possono stravolgere il futuro della squadra.

A rischio c’è anche la posizione dell’allenatore che in questo momento non è più imprescindibile neanche nei progetti dell’attuale management.

Dubbio legato al futuro in panchina da parte dell’allenatore che, nonostante un contratto in essere con la società, è finito in discussione a seguito dei recenti risultati negativi.

A pesare maggiormanete sull’andamento della squadra, gli infortuni di alcuni calciatori determinanti che hanno inciso sui risultati del club italiano che adesso sta viaggiando ad un media davvero bassa.

Esonero in Serie A, la decisione sul sostituto

Ecco perché, dopo l’ultimo turno di Serie A, la proprietà ha iniziato a prendere in considerazioe l’idea di interrompere il rappporto con l’attuale allenatore, che ormai non gode più della fiducia della proprietà.

I tifosi, intanto, continuano a protestare contro il presidente del Torino Urbano Cairo che è sempre più nel mirino della tifoseria granata. Non c’è fiducia nell’operato del patron che è stato invitato, in più occasioni, a cedere la società a nuovi azionisti.

Si è parlato dell’ingresso della Red Bull nel Torino, che porterebbe nuovo entusiasmo all’interno dell’ambiente, così come quello della possibile cessione del club a degli investitori arabi.

Intanto, il futuro di Vanoli sulla panchina del Torino è in questo momento in discussione. Se non dovesse arrivare l’esonero subito, è possibile che la società possa prendere in considerazione l’idea di cambiare al termine di questa stagione.

Gattuso torna in Serie A? C’è il Torino sulle sue tracce

Tra i tecnici preferiti da Urbano Cairo c’è Gennaro Gattuso che potrebbe tornare in Serie A per accomodarsi sulla panchina del Torino. Attualmente, l’ex centrocampista del Milan, è in Croazia alla guida dell’Hajduk ed in lotta per la vittoria del campionato.

Non se la passa molto bene a causa dei problemi economici della società. Ecco perché potrebbe interrompere la sua esperienza al termine di questa stagione, con la speranza di alzare al cielo qualche trofeo per poi tornare da vincente in Serie A ed accettare l’offerta di Cairo che per il futuro vuole portare sulla panchina del Torino Gattuso.