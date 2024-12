Esonero in Serie A, il club ha già deciso l’allenatore

Possibile esonero da un momento all’altro in panchina per il club di Serie A che può aver anche già scelto il sostituto come nuovo allenatore in caso di cambio.

Occhio alla svolta che può esserci da un momento all’altro in panchina con il club che è pronto al cambio allenatore perché l’esonero sembra la scelta più logica arrivati a questo punto. Ci sono delle nuove notizie in merito a quello che può essere quindi il ribaltone in panchina.

Possibile grande ritorno in panchina per Pirlo o Paulo Sousa sulla panchina di un club di Serie A che pensa anche di licenziare l’allenatore e dare una svolta ai risultati del club che ora deve tornare a macinare punti da subito.

Esonero in Serie A, cambiano allenatore: Pirlo o Sousa

Svolta che può arrivare da un momento all’altro perché c’è una società che non sembra per nulla felice e vuole provare a dare una scossa alla squadra per uscire da questa situazione. Sarebbe un grande passo indietro e per questo si vuole evitare il peggio, l’esonero dell’allenatore di Serie A sembra essere la scelta doverosa da fare per il bene del club.

E’ vero che il Monza in questo momento si trova all’ultimo posto ma anche contro la Juventus ha mostrato un grande gioco e la possibilità di sfiorare anche il risultato contro una squadra che è strutturata in maniera differente e per lottare per il primo posto e per questo che Nesta resta in forte bilico.

Ora dovrà decidere il Monza se esonerare Nesta e annunciare un nuovo allenatore o dare ancora un’ultima possibilità al tecnico andando a dare l’occasione di giocarsi la chance in uno scontro diretto con una pari rivale.

Arriveranno presto aggiornamenti quindi riguardo quella che sarà la scelta del club se esonerare Nesta dal Monza o scegliere un nuovo allenatore. Perché sono diversi i nomi messi nel mirino di Adriano Galliani che vuole fare il bene del suo club e per la panchina si valutano anche allenatori disponibili come Pirlo, Sousa, Cioffi e Andreazzoli.

In questo momento, in caso di esonero di Nesta c’è Pirlo in pole per la panchina del Monza. Da capire se il tecnico avrà ancora un’ultima occasione andando a giocarsi l’ultima sfida del 2024 contro il Parma in un vero e proprio scontro diretto per la salvezza.