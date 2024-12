Milan, quante partite salta Leao: pessime notizie dal comunicato

Non arrivano per niente buone notizie in merito a quelli che saranno i tempi di recupero di Leao che si è infortunato con il Milan nell’ultima partita di campionato contro il Verona.

Non ci voleva per la squadra di Paulo Fonseca che ha perso un altro giocatore importante in questo inizio di stagione e ora ci sono conferme riguardo quello che è l’infortunio di Leao che è arrivato nella partita di campionato che si è giocata in queste ultime ore.

Non ci sono aggiornamenti positivi per niente per l’allenatore portoghese che resta continuamente messo in discussione ma che ora deve provare ad ottenere il massimo dopo quello che è accaduto in campo con diversi giocatori infortunati nel Milan e ora anche Leao.

Attenzione a quelle che sono le notizie in merito a quello che è la situazione riguardo all’infortunio di Leao che il Milan ha perso nella partita vinta contro il Verona e che adesso bisognerà capire quando potrà tornare a disposizione di Fonseca visto il problemino muscolare che ha accusato al flessione il giocatore.

Milan, infortunio Leao: ci sono delle nuove notizie

Sperava in altro Fonseca perché ci sono stati degli esami a cui si è sottoposto lo stesso Leao dopo l’infortunio e ora ci sono delle novità in merito a quello che riguarda anche la svolta per il rientro in campo con i tempi di recupero che sono di fatto stabiliti dopo la prima diagnosi che è stata emanata.

Arrivano delle nuove notizie in merito a questa situazione che riguarda proprio l’infortunio di Leao che non giocherà più in questo 2024 con la maglia del Milan. Il giocatore si è fatto male per un problema al flessore e dovrà saltare delle partite molto importanti come sicuramente l’ultima di Serie A di quest’anno che è in programma contro la Roma il prossimo 29 dicembre.

Allo stesso tempo bisognerà capire quante partite salta Leao per l’infortunio al flessore perché il Milan spera di averlo per i primi giorni di gennaio dove il club rossonero sarà impegnato nella Supercoppa Italiana ma resta in forte dubbio. Dunque oltre la Roma è a rischio anche per la Supercoppa.

Sicuramente per l’11 gennaio, invece, la data per il match contro il Cagliari che Leao dovrebbe tornare a disposizione del Milan e di Fonseca per quella gara che si giocherà a San Siro.