Ederson lascerà l’Atalanta, un club è rimasto stregato

Attenzione al possibile colpo di scena che può arrivare nel mercato dell’Atalanta con Ederson che può cambiare squadra e lasciare per una delle migliori squadre al mondo.

Arrivano nuove notizie su quello che può essere il futuro del centrocampista brasiliano dell’Atalanta perché il calciatore si sta rivelando con il passare del temp sempre di più uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Arrivato in Italia alla Salernitana grazie a Walter Sabatini che l’ha prelevato da un club di Serie B brasiliana, ora Ederson è pronto al grande salto.

Perché il giocatore ha avuto una crescita graduale davvero impressionante cercando di migliorare sempre di più le proprie qualità e prestazioni in campo dando continuità e ottenendo risultati. Perché oggi Ederson è per Gasperini e l’Atalanta il cuore di questa squadra: muscoli, qualità, giocate decisive, assist e gol. Un centrocampista moderno capace di fare continuamente la differenza ogni partita.

Calciomercato: Ederson lascia l’Atalanta

Non sarà facile quindi per l’Atalanta poter andare a sostituire Ederson in caso di cessione perché ora si accendono le sirene del calciomercato per quello che sta ottenendo in campo e occhio anche alla scelta da parte del club di lasciarlo andare per una maxi cifra.

A gonfiare ancora di più il suo valore oltre le grandi prestazioni in campo è stato il suo compagno di squadra e di reparto Marten De Roon che ha parlato di Ederson come un giocatore raro e fuori dal comune. Per questo motivo che ora anche le grandi società d’Europa si fanno sempre più interessate a lui.

Sulle tracce di Ederson ci sono da tempo PSG, Manchester City, Barcellona, Liverpool e altre grandi squadre come anche quelle italine perché la Juventus vorrebbe puntare su di lui. Non sarà facile perché l’Atalanta per meno di 60 milioni di euro non lo lascerà partire ed è tutto ancora da vedere quindi.

Decisive le prossime settimane per capire se alla fine arriverà una vera e propria offerta per Ederson già a gennaio con il Manchester City e Guardiola stregati dal giocatore e con il bisogno di dover sostituire Rodri infortunato.