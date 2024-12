Doppio esonero in Italia, tornano Allegri e Cannavaro

E’ una settimana decisiva in Italia perché si parla di quelli che possono essere due grandi ritorno come quello di Allegri e Cannavaro dopo un doppio esonero.

Calciomercato: esonero in Italia, tornano Allegri e Cannavaro

Non c’è molta chiarezza su quelle che sono le attuali posizioni di Fonseca e Dionisi a rischio esonero con Milan e Palermo per i recenti risultati. Ma allo stesso tempo circolano delle importanti novità in merito a quello che può accadere perché si parla della soluzione da parte delle due società di Serie A e B che possono puntare su Allegri e Fabio Cannavaro.

Due scelte non facili e pesanti che possono arrivare dopo il prossimo turno di campionato dove ci si giocano punti pesanti per il resto della stagione. Allegri può andare a Milan con l’esonero di Fonseca e Fabio Cannavaro al Sassuolo con quello di Dionisi.