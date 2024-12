Calciomercato: un altro figlio d’arte in Serie A, arriva a gennaio

Un altro colpo di scena per la società, che sta lavorando per portare il figlio d’arte in Serie A. Ecco le ultimissime sul prossimo acquisto della squadra italiana.

Arrivano importanti aggiornamenti di mercato per quanto riguarda la trattativa che può portare in Serie A il giocatore, che può realizzare il sogno del padre che ha già militato nel campionato italiano.

Affare lampo da parte del club, che dopo il cambio di proprietà ha i fondi necessari per fare degli acquisti importanti nel corso della prossima sessione di mercato che si aprirà a gennaio 2025.

Ecco il nome del giocatore finito sotto la lente d’ingrandimento della nuova proprietà.

I tifosi hanno accolto in maniera positiva il recente cambio di proprietà e l’ingresso di un nuovo socio di maggioranza che ha a disposizione tanti soldi per far crescere la squadra italiana.

Si attende, adesso, qualche risposto dal campo con l’allenatore che comunque dovrà essere bravo a chiudere al meglio questo 2024.

Intanto, per gennaio si fanno già i nomi dei giocatori accostati alla società italiana.

Calciomercato: nuovo acquisto per la società, ecco chi prendono in attacco

C’è bisogno un po’ di fantasia per la squadra, che ha messo nel mirino il talento della Romania. La dirigenza, infatti, ha già pronta la lista della spesa per gennaio con la possibilità di migliorare l’organico e aggiungere talento alla rosa.

Per far felice anche il nuovo presidente, l’area tecnica è pronta a prendere dai Rangers il figlio d’arte.

In Italia ci sono tanti giocatori che provengono da una famiglia importante che ha già scritto la storia nel mondo del calcio. Da Maldini a Conceicao passando per Weah e Simeone fino ai fratelli Thuram.

La lista può essere aggioranta a gennaio con il Genoa intenzionato a chiudere l’accordo per prendere il trequartista.

Calciomercato: colpo Genoa, arriva figlio di Hagi

Il recente cambio di proprietà, e la nomina come presidente del Genoa di Dan Sucu, può portare a degli stravolgimenti per quanto riguarda il futuro della squadra rossoblù che è alla ricerca di nuovi talenti per il prossimo mercato di gennaio 2025.

Secondo le ultime notizie riportate dalla Gazzetta dello Sport, un altro nome nuovo accostato alla squadra del Genoa è Ionis Hagi.

Il giocatore romeno, classe 1998, è un figlio d’arte. Suo padre Gheorghe ha vestito la maglia di tantissime grandi del calcio europeo e in Italia ha militato nella Fiorentina, anche se la sua esperienza in viola non fu fortunata.

Adesso, la speranza per il figlio è quella di fare meglio di suo padre in Serie A con il Genoa che è pronto a chiudere con i Rangers per l’acquisto di Ionis Hagi.