Calciomercato Milan: addio Theo Hernandez, c’è l’annuncio del direttore

Si avvicina l’addio di Theo Hernandez dal Milan? Nuove voci da Milano riguardo il futuro del calciatore francese che è sempre più fuori dal contesto tecnico di Fonseca. Qualcosa può succedere a gennaio.

Momento delicato per Theo Hernandez, in conflitto con Paulo Fonseca. La situazione può precipitare molto presto, con l’avvento del mercato di gennaio le strade possono dividersi.

Ecco perché il Milan sta già lavorando per non farsi trovare impreparato, ecco le parole del direttore sull’obiettivo di mercato dei rossoneri.

A caccia di rinforzi per il mese di gennaio, il Milan è alla ricerca di nuovi giocatori che possono fare a caso di Fonseca.

Ovviamente, prima di passare all’acquisto di altri calciatori, la società dovrà muovere qualcosa anche per quanto riguarda il mercato in uscita.

Ci sono alcuni calciatori che non rientrano nei piani dei rossoneri che, per questa ragione, dovranno prima sfoltire la rosa e poi passare all’acquisto di altri giocatori.

Poi resta il dubbio legato al futuro di Theo Hernandez che è in rotta con Paulo Fonseca. Il francese, che non ha neanche rinnovato il contratto, potrebbe chiudere la sua esperienza in rossonero già a gennaio.

Con i soldi ricavati dalla sua cessione, il Milan potrebbere sistemare alcune zone del campo e prendere un altro giovane terzino che ha già le qualità per fare la differenza in rossonero.

Calciomercato Milan: l’annuncio del direttore sull’obiettivo dei rossoneri

Il mercato di gennaio è sempre complicato. Le società, infatti, si muovono con grande cautela e attendono l’occasione giusta prima di procedere all’acquisto o alla cessione di un calciatore.

Non sarà facile, dunque, trovare una pretendente per Theo Hernandez anche perché il Milan non vuole regalare il giocatore, che in questo momento è messo da parte da Fonseca.

Intanto, nella lista della spesa di Moncada c’è già il sostituto del giocatore. Infatti, secono le ultime notizie di mercato, la società ha già pronta l’alternativa in caso di cessione di Theo Hernandez.

I dirigenti sono convinti di portare al Milan Dorgu del Lecce, che è considerato un vero crack dall’area tecnica rossonera. Ecco le parole del responsabile dell’area tecnica dei giallorossi, Pantaleo Corvino, riguardo il futuro del giovane talento della squadra.

Calciomercato Lecce: le parole di Corvino sul futuro di Dorgu

Corvino chiude le porte alla cessione di Dorgu a gennaio. Il dirigente, infatti, ha annunciato in conferenza stampa di non voler privarsi del giocatore che dunque proseguirà la sua avventura in salento per il resto della stagione.

“A gennaio Dorgu non partirà, lo confermo al mille per mille. A qualunque cifra, non andrà via”.