Stanno comprando Tonali, trovato l’accordo con uno scambio

Un clamoroso colpo di scena quello che vedrebbe coinvolto il centrocampista della Nazionale italiana di Luciano Spalletti perché è tutto pronto per il trasferimento di Sandro Tonali.

Il calciatore italiano potrebbe nuovamente rivedersi nel campionato di Serie A dopo aver vestito la maglia del Milan e del Brescia. Ci sono delle novità che riguardano il futuro del calciatore che sta giocando al Newcastle da un paio di anni, con una possibilità concreta che ora il giocatore possa di nuovo mettersi in mostra in Italia perché Tonali tornerebbe subito.

Non vanno benissimo le cose con il Newcastle e il calciatore in questo momento deve fare i conti con quella che sarebbe la volontà del suo club di puntare forte su di lui ancora, ma ora vengono fuori delle nuove voci di calciomercato che riguardano il possibile trasferimento in Italia del giocatore.

Dopo aver giocato e dato tutto nel Milan dove si è consacrato adesso ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano il possibile ritorno in Italia di Sandro Tonali. In questo momento non è una trattativa facile ma potrebbe trovarsi una vera occasione ora.

Calciomercato Serie A: Tonali torna in Italia

Il calciatore in questo momento potrebbe anche aspettarsi una chiamata da un momento all’altro riguardo un possibile accordo che può raggiungere il Newcastle con un nuovo club che vuole prendere Tonali.

Possibile colpo di scena quindi per Tonali che può approdare in Serie A dove la Juventus che fa sul serio e potrebbe fare un clamoroso tentativo già nella sessione di mercato di gennaio. Ci sono novità molto importanti che riguardano quello che è accaduto proprio nelle ultime ore.

Un’idea nata da una riunione di mercato dell’ultimo 16 dicembre, solo pochi giorni fa che è arrivata la notizia della conferma di un ritorno di Tonali in Serie A con la Juventus che vuole prenderlo a tutti i costi.

La svolta può arrivare già nel mercato di gennaio con il club bianconero che può andare ad investire forte sul giocatore perché in questo momento ci sono delle novità riguardanti il possibile trasferimento di Tonali alla Juventus che può chiudersi grazie praticamente ad uno scambio di giocatori con Fagioli che andrebbe in Premier League e la Juve che poi dovrà mettere una differenza dalla cessione del proprio giovane centrocampista italiano per riportare Sandro in Italia.