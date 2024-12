Juventus, altro infortunio serio: salterà tante partite

Non arrivano buone notizie per la Juventus con un’altra tegola per l’allenatore Thiago Motta che ora deve cercare di provare ad ottenere il meglio dai giocatori a disposizione.

Tante le partite dei giocatori della Juventus e ci sono novità riguardo quello che è accaduto perché un altro dei calciatori più affidabili di Thiago Motta si è infortunato. Una batosta che proprio non ci voleva ma adesso iniziano ad essere davvero tanti i giocatori finiti ko nel club bianconero.

Un momento davvero difficile dove si cercherà di fare il possibile per mettersi alle spalle tutto questo, ma non sarà facile perché c’è un altro infortunio nella Juventus per Thiago Motta.

Ci sono delle novità ora che riguardano proprio quelle che sono le condizioni del giocatore della Juventus che si è infortunato. La speranza è che non possa stare fuori a lungo, ma non arrivano segnali incoraggianti al momento e per questo motivo che si cerca di capire come affrontare al meglio la situazione. Arriva la conferma di quella che è stata una lesione muscolare che costringerà il giocatore a restare fuori a lungo.

Infortunio Juventus, un altro giocatore si è fatto male

Thiago Motta perde un altro giocatore per infortunio nella Juventus e si cerca di capire come provare a risolvere al meglio la situazione in questo momento, perché ci sono delle novità che riguardano proprio quelle che possono essere le decisioni dell’allenatore.

In questo inizio di stagione sono stati davvero tanti, troppi gli infortuni nella Juventus con Thiago Motta che in diversi periodi ha perso i suoi migliori giocatori e non ha mai potuto contare sull’intera rosa a disposizione. Per questo motivo che ora c’è un po’ di preoccupazione per gli ennesimi stop.

In questo momento c’è la conferma da La Gazzetta dello Sport riguardo l’infortunio di Weah nella Juventus che ha accusato una lesione muscolare che lo costringerà a saltare diverse gare importanti di campionato e anche di Supercoppa Italiana di gennaio che è a forte rischio.

L’infortunio di Weah è un problema per la Juve che perde quindi un giocatore duttile capace di fare più ruoli nella rosa di Thiago Motta e che può tornare tra metà e fine gennaio.