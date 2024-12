Inter, brutta notizia per Barella: il comunicato

Non arrivano buone notizie per l’Inter perché ci sono delle novità su quello che è stato l’infortunio di Barella che ha accusato un problema nelle ultime ore.

Una situazione che non è stata facile da gestire per Simone Inzaghi che in questo inizio di stagione ha perso diversi giocatori per infortunio nell’Inter che però continua a svolgere una stagione importante sotto tutti i punti di vista e tutte le competizioni.

Adesso ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere con delle nuove scelte forzate per l’allenatore perché proprio nelle ultime ore è arrivata la conferma dell’infortunio di Barella nell’Inter che lo costringerà a stare fuori per diverso tempo.

Attenzione quindi a quella che può essere la conferma della notizia in merito all’infortunio di Barella che tiene col fiato sospeso tutti i tifosi dell’Inter e la società. Perché il giocatore e centrocampista italiano che si è rivelato anno dopo anno un vero leader e uomo in più per il centrocampo nerazzurro ora deve fare i conti con quello che è stato uno stop dopo l’ultima partita di campionato contro la Lazio.

Inter, infortunio Barella: condizioni e tempi di recupero

Ci sono delle novità in merito all’infortunio di Barella e quelli che sono i tempi di recupero del centrocampista italiano che in questo momento è costretto a restare fermo ed essere assente.

Grande attesa nella giornata di oggi con il comunicato dell’Inter che confermerà l’infortunio di Barella e i suoi tempi di recupero. Questo che è certo al momento è che il giocatore non sarà a disposizione di Inzaghi e della squadra per le prossime due partite in Coppa Italia con l’Udinese e in campionato contro il Como. Da capire se recupererà per il Cagliari nell’ultima partita del 2024.

Al momento non ci sono garanzie in merito a quello che può accadere perché a inizio gennaio si volerà in Arabia Saudita dove il 2 ci sarà la semifinale di Supercoppa Italiana contro l’Atalanta e lì non vuole fallire l’Inter che avrà un impegno più che importante. Per questo è possibile che Barella salti anche Cagliari per essere al meglio in vista di quel match.

Proprio in queste ore arriverà il comunicato dell’Inter che confermerà che l’infortunio di Barella non è molto grave ma che dovrà sicuro stare fermo per qualche settimana.