Esonero Fonseca: nervi tesi con Ibra per la scelte del sostituto

Paulo Fonseca è a rischio esonero con il Milan: la partita contro il Verona rischia di diventare fatale per il tecnico portoghese.

I rossoneri vivono una stagione estremamente complicata che di settimana in settimana sta diventando sempre più difficile da gestire. Il tecnico portoghese è stato preso per cambiare tutto rispetto a Pioli e alla passata stagione ma le cose non stanno andando bene e la contestazione sta aumentando dopo ogni post partita.

Il Milan non vive un buon periodo storico e per questo motivo anche Paulo Fonseca è finito nel mirino delle critiche e rischia l’esonero ogni settimana: la società sta già prendendo una decisione importante per il sostituto.

Milan, esonero per Fonseca: Verona ultima chance

La situazione del Milan in questa stagione non è assolutamente felice né facile. La squadra sta perdendo terreno rispetto alle prime della classe, non riesce a costruire un cammino rettilineo e vive continuamente sulle montagne russe.

Il più criticato di tutti è l’allenatore Paulo Fonseca che, secondo gran parte della tifoseria, non è all’altezza della situazione e in molti sperano nel suo esonero per cambiare immediatamente marcia.

Secondo le ultime notizie, il Milan può esonerare Paulo Fonseca. I rossoneri giocheranno contro il Verona nel prossimo weekend e una sconfitta sarebbe fatale per l’allenatore portoghese.

Esonero Fonseca: Ibrahimovic si scontra con Furlani per il sostituto

Il Milan valuta con cura l’esonero di Fonseca. Secondo quanto riferisce Sportitalia, Verona potrebbe essere decisiva per il futuro del tecnico che non si è giocato al meglio le sue carte e non ha un buon rapporto con i leader dello spogliatoio e quindi per evitare il tracollo si procederà al cambio in panchina se dovesse arrivare una sconfitta.

L’esonero di Fonseca rischia di essere immediato se arriverà un’altra gara negativa contro il Verona. E si sta già valutando il nome dei possibili sostituti. Ibrahimovic e Furlani sono in totale disaccordo e ci sono nervi tesi, per questo, in casa rossonera.

Furlani vorrebbe un altro tecnico straniero e molto giovane – con Xavi e Terzic in cima alla lista desideri – mentre Zlatan Ibrahimovic vorrebbe affidare la panchina a un tecnico italiano e già esperto: il suo nome è quello di Massimiliano Allegri.

Allegri al Milan subito: possibilità concrete

Massimiliano Allegri è un nome che piace al Milan e a Ibrahimovic e che può diventare concreto già a partire da questo fine settimana. Il tecnico toscano non vede l’ora di tornare a mettersi in gioco ad alti livelli e quindi darebbe il suo sì immediato al progetto rossonero.

C’è da capire se Ibrahimovic e Furlani riusciranno a mettersi d’accordo su Allegri e sul tipo di progetto che poi vorranno sviluppare.